EN DIRECT Carlos Rivera concert de la maison pendant la quarantaine

Le célèbre chanteur mexicain Carlos Rivera partagera un événement en direct avec tous ses fans donnant un concert malgré la contingence qui afflige actuellement le monde de la maison ce jour.

Au début, le chanteur a fait très peur, mais a expliqué plus tard qu’il ne prévoyait pas de risquer son public et qu’il le ferait de la maison pour que personne ne prenne de risques.

Vous pouvez profiter de ce grand concert en direct grâce à une présentation qui aura lieu via le streaming où il chantera ses plus grands succès.

C’était pour lui Instagram que Rivera a partagé avec ses partisans les bonnes nouvelles depuis cette fera passer du bon temps aux gens chanter leurs grandes chansons.

Ce vendredi, nous avons un rendez-vous à domicile. Je vais vous chanter en acoustique certaines de mes chansons que vous m’avez demandées “.

Comme prévu, ses partisans sont devenus présent Dès que possible avant l’annonce et les réactions ont été immédiates.

Mille émotions Ce sont eux qui ont sûrement ressenti, donc dans plusieurs commentaires vous ils ont apprécié Pour avoir fait ce concert, ils ont également indiqué qu’ils ne manqueraient pas leur présentation même si elle était virtuelle.

Il ne fait aucun doute qu’il a le plus fidèles abonnés qui démontrent leur grand admiration pour sa voixIls soulignent également qu’il a un grand cœur et est très talentueux et suscite toujours une grande affection envers eux.

D’un autre côté, le chanteur mexicain, qui montre sa solidarité face à l’assaut de la crise des coronavirus, partagé il y a quelques jours une image sur son compte Instagram dans laquelle il a partagé avec ses fans que la foi ne doit jamais être perdue.

De cette façon, certains chanteurs qui ont reporté leurs spectacles dans les foires ou les auditoriums ont décidé approche comme ça à ses fans en respectant les mesures du QUI.

