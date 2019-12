En famille avec Chabelo: 4 ans après la dernière transmission | Instagram

En famille avec Chabelo, programme emblématique de la télévision mexicaine, se réalise aujourd'hui, 20 décembre, 4 ans de sa dernière émission un jour dimanche sur la chaîne 2, le Chaîne des étoiles de Televisa.

Le programme de télévision de type familial de la télévision mexicaine En famille avec Chabelo, il a été transmis pendant plus de 4 décennies, tournant 44 ans dans les airs.

A la fin de l'année 2015, c'était la dernière fois qu'ils allaient à la box, Xavier López Rodríguez "Chabelo"en tant que propriétaire du programme avec l'inoubliable M. Aguilera (qui a joué dans le "Cuates de la République mexicaine"qui devait appeler un État du pays, qui a été choisi en inscrivant un participant à une tombola.

Ce participant, (qui était généralement un garçon ou une fille) a été interrogé sur l’état dans lequel il vivait, puis il a participé pleinement au concours, à travers une question liée à certains jouer ou concours du programme

Il appartenait également à la distribution, un groupe de belles hôtesses et quelques garçons, qui ont toujours soutenu les participants et Chabelo; même qui a d'abord été diffusé 26 novembre 1976.

Le programme familial du dimanche avait 48 saisons et 2495 épisodes de 1 heure et demie chacun, dans lequel en plus d'être plein de concours et d'être "une publicité déguisée en programme" comme il le disait lui-même Chabelo À une occasion, alors que l'émission était encore diffusée, des chanteurs ayant une carrière artistique spéciale ont été invités, qui étaient en charge de la partie artistique de l'émission.

En plus du célèbre concours de l'échelle folle et d'autres, qui ne se souviennent pas du fameux cataphixies? Eh bien, avec la performance unique de Chabelo, il a stupéfié les participants, soit en perdant l'équilibre dans les escaliers, soit en entrant dans un dilemme en décidant d'entrer dans la cataphixie ou non et si oui, quelle poche choisir, si la gauche ou la droite à droite …

Nous devons sauver, que le programme de divertissement familial, a connu ses années de gloire, au cours desquelles la transmission a atteint une certaine popularité, de sorte qu'elle est restée longtemps dans le goût des familles mexicaines.

Mais heureusement ou malheureusement tout ce qu'un jour commence, a toujours une fin, et en fait, dans ce cas, il a servi à ce que le chef emblématique, en plus du comédien et de l'acteur, prenne au sérieux le repos mérité dont il avait besoin.