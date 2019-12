En feu! Becky G était allongée sur le ventre en filet et lui a permis de voir une montagne intéressante

La belle reggaetonera Becky G portait sur la côte avec un énorme bikini. Il s'est allongé sur un yacht pour bronzer et même les oiseaux se sont arrêtés pour voir!

23 décembre 2019

Si "Mala Santa" était pour vous le meilleur reflet de Becky G, vous n'avez encore rien vu.

Le reggaetonera profite des jours les plus chauds et sa destination préférée est la plage. Et pas seulement pour elle!

Ce n'est pas la première fois que le chanteur reggaetron opte pour une telle pose.

La voir sur la côte, bronzer et profiter de la mer est chose courante et elle était dernièrement avec son partenaire, Sebastián Lletget.

Tu es une bombasse, Becky G!

