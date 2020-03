En Italie, ils donnent des comprimés à leurs grands-parents pour leur dire au revoir à leur famille

Les personnes âgées reçoivent leurs dernières visites via des appareils électroniques

Alors que COVID-19 continue d’augmenter son taux d’infection dans le monde depuis son origine à Wuhan jusqu’à présent, plus de 100 pays. Certains pays comme l’Espagne et l’Italie ont été principalement touchés par cette maladie.

L’Italie en particulier a eu de nombreuses histoires autour des patients et des médecins qui mènent la bataille la plus importante contre COVID-19. Ils ont un total de 35 713 personnes infectées et près de 3 000 sont mortes du virus.

Au milieu de cette crise, un groupe du Parti démocrate de la zone 6 de Milan a eu l’idée d’aider les personnes isolées à entrer en contact avec leur famille et peut-être à leur dire au revoir.

Un médecin avec un patient admis à l’hôpital qui se connecte par appel vidéo pour communiquer avec sa famille

“L’idée est venue par hasard, lorsque j’ai entendu le Dr Cortellaro, chef de l’hôpital San Carlo de Milan, qui a raconté dans une interview la douleur des personnes qui sont entrées à l’hôpital et qui sont entrées dans une solitude totale et isolées de leurs familles et amis, conscients de ce qui allait se passer et du manque de moyens technologiques pour pouvoir passer des appels vidéo avec leurs proches », lit-on dans une publication de Lorenzo Musotto.

Les membres du parti de droite ont acheté des tablettes pour faire un don à l’hôpital et à une maison de retraite afin qu’ils aient une dernière chance de dire bonjour et de parler à leurs proches.

“L’idée de ne pas pouvoir dire au revoir me fait plus de mal que la mort elle-même et il y a d’autres maisons de retraite, hôpitaux et hospices où il n’y a plus la possibilité de dire au revoir.”

La personne qui a eu l’idée révèle qu’ils n’ont plus de fonds et appelle les citoyens à se réunir pour collecter des fonds et rejoindre la campagne. Il cherche également à connaître d’autres endroits dont ces équipements pourraient avoir besoin.

“Je connais l’importance des masques, des gants et des instruments médicaux, mais le droit de dire au revoir à ceux qui partent et à ceux qui restent ne devrait pas être moindre”, a déclaré Musotto.

En Amérique latine, nous avons encore le temps d’éviter ces situations. Suivez toujours les instructions des autorités sanitaires. Partagez cette histoire pour que plus de gens la connaissent.

