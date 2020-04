En l’absence d’instruments sanitaires, la balayeuse fabrique ses propres protège-dents avec des déchets industriels

▲ José Javier Eguía Baustista nettoie les rues de la ville depuis 18 ans.Photo La Jornada

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. 8

La collecte des ordures est l’un des emplois essentiels qui ne peuvent pas être arrêtés, même maintenant, malgré le risque de sortir pendant la pandémie de Covid-19.

Avec un balai à la main et leur uniforme orange traditionnel, les balayeurs de rue sont des héros anonymes chargés de collecter les ordures générées dans les maisons ou les entreprises, ainsi que de garder les rues propres. La plupart du personnel effectue ce travail sans la protection des gants, masques ou masques faciaux, instruments nécessaires pour éviter les infections. Malgré leur absence, les espaces publics, les jardins et les rues sont propres, sans débris.

José Javier Eguía Bautista, balayeur de rue depuis 18 ans, n’a pas pu rester à la maison à cause de la quarantaine: il doit sortir tous les jours pour faire son travail dans la peur, risquant sa propre vie et celle de sa famille. Il prend les mesures sanitaires nécessaires avant d’arriver chez lui, car depuis le début de l’urgence du coronavirus, il a commencé à fabriquer divers prototypes de masques avec des déchets industriels pour se protéger et éviter d’être infecté.

Tout ce que j’ai fait avec des masques a été de me protéger du coronavirus. Regardez, j’ai fait ce petit appareil, car il n’y a pas de protège-dents ou quoi que ce soit … Je l’ai mis avec une bouteille d’eau de 10 litres, un masque à peindre et ces petits tuyaux.

Identifier les déchets à usage personnel

Je les ai connectés avec du silicone, pour que je puisse respirer pour aller travailler et avoir un peu plus de protection. Donnez-nous ce qu’il faut pour être avec ce coronavirus, comme on nous l’a dit. Nous avons déjà des anticorps, ça ne fait plus rien pour nous! Dit José Javier Eguía en balayant devant un graffiti d’infirmière.

Les balayeuses sont un élément fondamental de la chaîne de travail qui ne peut pas être arrêté pendant l’urgence sanitaire actuelle.

Par conséquent, l’importance pour les autorités de leur fournir les fournitures nécessaires à l’accomplissement de leur travail; Il est également essentiel que les gens séparent leurs déchets et identifient les déchets sanitaires avec la légende Non, ouvert, danger! Cela aiderait grandement les travailleurs de nettoyage à poursuivre leur travail sans craindre d’être infecté.

