En plus de Duolingo, BTS est là pour enseigner le coréen d’ARMÉE avec la série «Apprendre le coréen avec BTS»

La distanciation sociale est un peu plus facile avec ce groupe K-pop. Les ARMY du monde entier écoutent Map of the Soul: 7 et diffusent des clips vidéo mettant en vedette ces idoles. Récemment, BTS a partagé les nouvelles d’une mini-série, visant à aider les fans à apprendre le coréen. Voici comment vous pouvez apprendre le coréen avec BTS, grâce à leurs vidéos Weverse.

Jin, Jimin et Jungkook de BTS, avec l’hôte Jimmy Fallon et V, RM, SUGA et J-Hope de BTS | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

BTS a lancé un cours «Apprendre le coréen avec BTS» pour les fans

Si vous essayez d’apprendre une deuxième langue tout en restant à la maison, BTS vous a couvert. Ce groupe de K-pop adopte une plate-forme avec une série de vidéos, aidant les fans à apprendre cette langue. . rapporte que Big Hit Entertainment a déclaré que la récente popularité de la K-pop a favorisé une «demande d’apprentissage du coréen».

“Nous prévoyons des contenus éducatifs en coréen pour améliorer notre accessibilité”, a expliqué l’agence, selon .. “Nous espérons qu’en apprenant le coréen, les fans du monde entier seront en mesure de faire preuve d’empathie pour la musique des artistes et de profiter d’un large éventail de contenus.”

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que Big Hit Entertainment ait annulé les performances live de BTS en Corée du Sud. Certains fans attendent une autre annonce concernant la tournée mondiale dans les semaines à venir. D’ici là, les fans peuvent diffuser ces vidéos éducatives, ainsi que les flux «V Live» mettant en vedette les sept membres.

Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, V, Jin et SUGA de BTS | Cindy Ord / WireImage

Cette mini-série BTS est disponible sur Weverse

Quelques vidéos mettant en vedette les garçons BTS, intitulées «Bangtan Bombs» en première sur YouTube. D’autres flux en direct et la série Run BTS apparaissent sur la plateforme V Live. Le dernier projet du groupe, «Learn Korean With BTS», est disponible sur Weverse, la plate-forme de médias sociaux souvent utilisée par BTS et leurs fans.

En tant que l’un des plus grands groupes de garçons au monde, ces idoles de K-pop ont des fans qui parlent de nombreuses langues différentes, y compris l’anglais. Bien que le coréen soit la première langue des membres, certains ont pris l’initiative d’apprendre une deuxième et même une troisième langue pour communiquer avec leurs fans.

La plupart des membres du BTS parlent couramment l’anglais

Peut-être mieux connu pour son anglais est RM, qui a appris la langue en regardant la sitcom Friends. D’autres membres peuvent parler chinois, japonais, tagalog, russe, portugais, français et même arabe. Certains membres sont même allés de l’avant et ont sorti des chansons dans une deuxième langue.

Cela comprend V, qui, en 2019, a créé le clip et la chanson «Winter Bear», qu’il a interprété en anglais. Pour une vidéo avec NME, les membres du BTS ont partagé leurs conseils pour apprendre le coréen, car ils ont appris à parler anglais.

“Donc le coréen est en fait difficile, même moi en tant que locuteur coréen, c’est vraiment difficile à apprendre”, a déclaré Suga. «Mais je pense que ce serait bien si nous parlions bien anglais, bien sûr, ce serait formidable. Mais nous sommes étrangers, non? Nous venons de Corée, non? Ça va si on ne parle pas très bien anglais. Et le coréen, si vous ne parlez pas aussi bien le coréen, ça va, je pense. “

Les trois premiers épisodes de “Learn Korean With BTS” sont disponibles sur Weverse. La musique de BTS, y compris leur album récemment sorti Map of the Soul: 7, est disponible en streaming sur Spotify, Apple Music et d’autres plateformes majeures.