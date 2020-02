En plus de Scarlett Johansson, qui a reçu une double nomination aux Oscars?

Comme chaque année depuis près d’un siècle, La révélation des nominés aux Oscars a laissé plusieurs thèmes à explorer. Quelques exemples pour ce nouvel épisode, sont l’absence de femmes et d’afro-américains dans les catégories les plus importantes, le sens que Netflix est l’étude avec le plus de nominations, pourquoi Joker devrait-il ou ne devrait pas gagner la statuette d’or?, Et bien d’autres problèmes tout à fait intéressant.

Déjà assez dans le sujet, nous avons également réalisé qu’un nom très cher est répété plusieurs fois là-bas, et dans deux catégories assez lourdes. Un nom qui soutient une actrice dont le dynamisme l’a fait partie d’un gigantesque répertoire de films couvrant différents genres et styles cinématographiques: Scarlett Johansson.

Les nominations aux Oscars 2020 l’ont vue apparaître dans les catégories de la meilleure actrice pour l’histoire du mariage et de la meilleure actrice dans un second rôle dans Jojo Rabbit. Cela lui a fait la douzième personne de l’histoire à obtenir une double nomination dans le même versement, la première à le faire depuis 12 ans et le cinquième dans lequel ses deux premières nominations aux Oscars sont par double nomination.

Dans Wedding Story, Scarlett Johansson personnifie Nicole, une actrice de cinéma qui traverse des moments difficiles dans son mariage. Dans ce film, Scarlett jette un morceau de papier. Sa performance est réelle, honnête et pleine de douleur. Il matérialise dans votre personnage une ligne de changements émotionnels qui vous font vraiment ressentir tout ce que le personnage traverse.

Dans Jojo Rabbit, Scarlett joue le rôle d’une actrice de soutien pour donner vie à Rosie Betzler, une mère qui cache secrètement un juif dans sa maison pendant l’Allemagne nazie. Ici, nous la voyons également avoir une performance secondaire spectaculaire. Ce n’est vraiment pas du favoritisme, son nom a dû figurer deux fois dans les nominations.

Avec cela, Scarlett Johansson a réalisé ce que seulement 11 personnes avant eux ont réalisé. Rien de mal! Mais qui sont les actrices qui ont été nominées deux fois la même année avant elle? Ici, nous vous disons:

Fay Bainter: aux Oscars de 1938, Fay Bainter a été nominé pour la meilleure actrice pour les bannières blanches et pour une actrice de soutien dans Jezebel.

Teresa Wright: Elle a été reconnue dans la catégorie Meilleure actrice pour avoir joué Mme Lou Gherig dans La fierté des Yankees et pour la meilleure actrice dans un second rôle dans le film oscarisé Mme Minniver.

Barry Fitzgerald: Aux Oscars de 1944, Barry Fitzgerald a été nominé pour le meilleur acteur et le meilleur acteur dans un second rôle pour Going My Way, car aucune règle n’empêchait quelqu’un d’être nominé deux fois pour la même performance.

Jessica Lange: Avec une performance spectaculaire, Lange a été nominé pour la meilleure actrice de soutien pour Tootsie. Mais incroyablement, cette même année, il a eu une performance encore meilleure, en jouant l’actrice troublée de Frances Farmer des années 1930 dans Frances. La performance a reçu des éloges, et il aurait probablement remporté le prix de la meilleure actrice sans une seule personne: Meryl Streep. Sans être une petite chose, l’Oscar obtenu par Tootsie.

Sigourney Weaver: Contrairement à Jessica Lange, Sigourney Weaver ne pouvait ramener aucune statuette à la maison. Elle a été nominée pour la meilleure actrice pour Gorillas in the Mist et pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Working Girl.

Al Pacino: Étrangement, Al Pacino n’a remporté un Oscar qu’en 1993, bien qu’il ait osé des performances de premier ordre dans des films comme The Godfather, Dog Day Afternoon ou Serpico. C’est jusqu’à sa performance dans Scent of a Woman qu’il a finalement réussi à obtenir la plus haute distinction. Il a également été nominé pour le meilleur second rôle masculin de Glengarry Glen Ross.

Emma Thompson et Holly Hunter: Ici, nous allons réunir ces deux grandes actrices car elles ont fait l’histoire ensemble aux prix de 1994. Pour la première fois dans l’existence des Oscars, deux femmes ont été nominées en même temps pour la meilleure actrice et la meilleure actrice de soutien. Hunter a remporté le prix de la meilleure actrice et Anna Paquin finirait par voler le deuxième prix.

Julianne Moore: Nominé pour la meilleure actrice dans Far From Heaven et la meilleure actrice de soutien dans The Hours, Moore a choisi une mauvaise année pour participer à tout. Avec Nicole Kidman et Catherine Zeta-Jones comme adversaires, elle n’avait vraiment aucune chance de gagner. Ce n’est que douze ans plus tard qu’il remporte l’Oscar pour sa performance dans Still Alice.

Jamie Foxx: Jamie Foxx en 2005 était si bon pour son rôle dans Ray, ce qui l’a également amené à être nominé pour le meilleur acteur de soutien dans les garanties, bien qu’il y ait également été un acteur principal. Bien qu’il n’y ait jamais eu de fortes intentions de lui donner les deux prix, cela fait de lui le deuxième acteur à être doublement nominé pour ses deux premières nominations aux Oscars. Scarlett Johansson est la dernière à l’avoir obtenue aux Oscars 2020.

Cate Blanchett: Entre sa première et sa deuxième victoire aux Oscars, Cate Blanchett a remporté deux autres nominations en 2008. Meilleure actrice pour L’âge d’or et Meilleure actrice dans un second rôle pour I’m Not There. Bien que ce temps ne puisse pas en prendre, il restera toujours dans les mémoires pour ses grandes performances.