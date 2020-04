En raison de COVID-19, l’économie LatAm chutera de -5,3% en 2020

Santiago du Chili.- La pandémie de coronavirus (COVID-19) affectera les économies d’Amérique latine et des Caraïbes par des facteurs externes et internes dont l’effet combiné entraînera la pire contraction que la région ait connue depuis 1914 et 1930.

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), selon les dernières estimations, une contraction régionale moyenne de -5,3% est prévue pour 2020.

Dans le cadre du lancement de son nouveau rapport «Mesurer les effets de COVID-19 pour réfléchir à la réactivation», la Secrétaire exécutive de la CEPALC, Alicia Bárcena, a également annoncé de nouvelles projections de croissance pour chacun des pays membres de cette agence des Nations Unies.

Selon le rapport, présenté lors d’une conférence de presse virtuelle diffusée en direct depuis le siège de l’organisme régional des Nations Unies à Santiago, au Chili, depuis avant la pandémie, l’Amérique latine et les Caraïbes avaient accumulé près de sept ans de faible croissance, avec une moyenne de 0,4% entre 2014 et 2019.

La crise que connaît la région cette année 2020 en raison de la crise sanitaire des coronavirus entraînera une baisse du PIB de -5,3%, la pire de toute son histoire.

Pour trouver une contraction d’une ampleur comparable, il faut remonter à la Grande Dépression de 1930 avec -5%, voire plus à 1914 avec -4,9%.

Le document indique également que la crise des coronavirus a été transmise à l’Amérique latine et aux Caraïbes par cinq canaux: une réduction du commerce international, la chute des prix des produits primaires, l’intensification de l’aversion au risque et l’aggravation. des conditions financières mondiales, une baisse de la demande de services touristiques et une réduction des envois de fonds.

“Les effets de COVID-19 généreront la plus grande récession que la région ait connue depuis 1914 et 1930. Une forte augmentation du chômage est attendue avec des effets négatifs sur la pauvreté et les inégalités”, a déclaré Alicia Bárcena.

Dans le détail de ses projections, la CEPALC prévoit que l’Amérique du Sud se contractera de -5,2% du fait que plusieurs pays de cette zone seront fortement affectés par la baisse d’activité en Chine, qui est un marché important pour ses exportations.

Parallèlement, en Amérique centrale, la baisse serait de -2,3%, affectée par la baisse du tourisme et la diminution de l’activité aux États-Unis, leur principal partenaire commercial et source d’envois de fonds; tandis que les Caraïbes se contracteraient de -2,5%, en raison de la baisse de la demande de services touristiques.

La perturbation des chaînes de valeur produites par la pandémie aura un impact plus important sur les économies brésilienne et mexicaine, qui ont les plus grands secteurs manufacturiers de la région.

Pendant ce temps, la valeur des exportations de la région chuterait d’environ 15%. Les impacts les plus importants se produiraient dans les pays d’Amérique du Sud, qui se spécialisent dans l’exportation de produits primaires et, par conséquent, sont plus vulnérables à la baisse de leurs prix.

De son côté, la valeur des exportations d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique subira l’impact du ralentissement de l’économie américaine. Le Mexique sera également touché par la baisse du prix du pétrole.

Les projections anticipent également une détérioration significative des indicateurs du travail en 2020. Le taux de chômage selon la CEPALC serait d’environ 11,5%, soit une augmentation de 3,4 points de pourcentage par rapport au niveau de 2019, qui était de 8,1%.

Ainsi, le nombre de chômeurs dans la région atteindrait 37,7 millions. De même, la forte participation des PME à la création d’emplois (plus de 50% des emplois formels) augmente les impacts négatifs, ce secteur ayant été durement touché par la crise.

En revanche, la baisse de -5,3% du PIB et l’augmentation du chômage auraient un effet négatif direct sur le revenu des ménages et leur possibilité de disposer de ressources suffisantes pour satisfaire les besoins de base.

Dans ce contexte, le taux de pauvreté dans la région augmenterait de 4,4 points de pourcentage en 2020, passant de 30,3% à 34,7%, ce qui signifie une augmentation de 29 millions de personnes vivant dans la pauvreté.

Pour sa part, l’extrême pauvreté augmenterait de 2,5 points de pourcentage, passant de 11,0% à 13,5%, ce qui représente une augmentation de 16 millions de personnes.

Les dirigeants du G20 doivent aider les organisations multilatérales à prêter à des taux d’intérêt favorables et à alléger la dette des pays très endettés en la différant ou en l’annulant. Sinon, les paiements seront impossibles et l’espace fiscal sera compromis. Des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour faire face à une crise sans précédent. Il n’y aura pas de progrès sans coopération et solidarité internationales, a souligné Alicia Bárcena, chef de la CEPALC.