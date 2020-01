En savoir plus sur le VFX inaperçu utilisé pour améliorer la fin / le film Boy

Le mois prochain, la suite du film d’horreur satisfaisant et surprenant Le garçon. Réalisateur William Brent Bell et écrivain Stacey Menear sont de retour pour Brahms: le garçon II, tout comme la poupée effrayante qui a terrifié tout le monde dans le premier film.

/ Le film a eu la chance d’être invité à visiter le tournage de la suite d’horreur l’année dernière pour rencontrer Brahms et visiter sa maison historique, et nous en aurons plus à ce sujet plus tard cette semaine. Mais lors de cette visite, nous avons découvert un effet visuel impressionnant qui a été utilisé dans le paroxysme du film, et c’est presque aussi surprenant que la fin du film lui-même. En savoir plus ci-dessous, mais attention spoilers pour The Boy.

Dans The Boy, sorti en 2016, une jeune Américaine nommée Greta (Lauren Cohan), prend un emploi de nounou pour un garçon de 8 ans nommé Brahms dans un petit village britannique. Cependant, elle est un peu énervée de constater que Brahms est en fait une poupée grandeur nature avec un visage en porcelaine. Les parents du garçon traitent la poupée comme si elle était humaine, faisant face à la mort de leur vrai fils 20 ans auparavant. Le soin de la poupée s’accompagne d’une liste de règles strictes, et quand la nounou commence à les défier, elle apprend qu’il y a plus que ce que l’on voit avec ce petit garçon effrayant.

Tout au long du film, certaines choses apparemment surnaturelles semblent se produire car il semble que la poupée soit en réalité en vie. Les sanglots d’un enfant sont entendus dans les couloirs, les appels téléphoniques sont coupés et la poupée semble partout dans la maison, disparaissant et réapparaissant dans d’autres pièces lorsque Greta ne fait pas attention. Mais la poupée n’est pas du tout vivante.

Dans l’apogée choquante du film, le vrai Brahms, maintenant un adulte, se révèle vivre dans les murs de la maison, qui sont pleins de passages secrets. Une fois qu’il s’est fait connaître, il se glisse hors d’un miroir trompeur, portant un horrible masque en porcelaine qui ressemble à la poupée que Greta a commencé à craindre. Et pendant que nous parlions avec le réalisateur William Brent Bell de la suite, il a révélé que le masque que Brahms porte avait été entièrement ajouté en post-production et ne faisait pas du tout partie de la conception originale du personnage.

Voici Bell expliquant comment le masque numérique a vu le jour en post-production:

«Lorsque nous avons tourné le film, il n’avait pas de masque. C’était juste un gars avec une barbe et il avait l’air fou de sortir des murs. Lorsque nous avons testé le film, il a vraiment bien fonctionné et tout le monde a aimé le film. Et puis nous avons posé des questions. Nous étions comme «D’accord, le troisième acte, quand la torsion se produit, la torsion était cool. Avez-vous été effrayé par le gars qui est sorti des murs? » [And the reaction was,] “Pas si peur, mais oui, un peu peur.” “

Ce n’est pas tout à fait la réaction que les cinéastes espéraient, donc producteur Roy Lee a suggéré l’idée d’utiliser des effets visuels pour mettre un masque sur Brahms. Gardez à l’esprit que cela devait être fait sans aucun fabricant de visage pour suivre le mouvement ou quelque chose comme ça. Cela devait être fait image par image. Cela a coûté 150 000 $. Et pourtant, nous n’aurions jamais su s’ils ne nous l’avaient pas dit.

Ce qui est cool dans le processus de post-production du masque, c’est qu’ils ont pu essayer une variété d’options différentes. Le dernier masque que nous voyons dans le film n’était pas le seul design qu’ils ont proposé. Pendant qu’ils cherchaient quel masque utiliser, ils ont pu échanger différents modèles pour déterminer celui qui fonctionnait le mieux. Voici quelques-unes des autres options:

Bien sûr, ils ont eu le défi de travailler avec l’acteur James RussellLes cheveux longs et la barbe défraîchie pour obtenir le bon masque, mais les résultats étaient impressionnants et les réactions de dépistage du test suivant se sont considérablement améliorées. Malheureusement pour James Russell, cela signifiait que son visage était complètement obscurci dans ce qui aurait été un rôle révolutionnaire pour le gars. Et même si les cinéastes se sentaient mal à ce sujet, cela a fini par être la meilleure décision pour le film.

Pour Brahms: The Boy II, ce masque n’a plus besoin d’être ajouté avec des effets visuels. Au lieu de cela, le masque numérique a été utilisé comme référence pour créer un masque pratique, que vous verrez sur grand écran le mois prochain. En attendant, revenez demain pour le début de la première bande-annonce de Brahms: The Boy II, et jeudi, nous aurons notre rapport complet pour la suite d’horreur.

Brahms: The Boy II arrive dans les salles le 21 février 2020.

