Buenos Aires, – À l’âge de 93 ans, Amadeo Carrizo, né le 12 juin 1926, a cessé d’exister et a joué 520 matchs officiels avec River Plate entre 1945 et 1968, étant un éminent dans la position de gardien de but. Il a obtenu 7 titres de première division (1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 et 1957).

Il a fait ses débuts à 19 ans dans le maillot River et a joué sans interruption pendant 24 ans. À 42 ans, il a réussi une séquence de haies sans défaite de 769 minutes.

Avec La Banda, il a été couronné champion de la Coupe Ibarguren en 1952 et des éditions de la Coupe Aldao 1945 et 1947. En outre, il a été finaliste de la Coupe Libertadores 1966.

Il a été joueur de football pour le Millonarios FC (COL) entre 1969 et 1970, où il a pris sa dernière retraite. En Colombie, il a été l’entraîneur de Once Caldas en 1973.

Il a été international en 22 matchs avec l’équipe nationale argentine. Il a participé à la Coupe du Monde de la FIFA 1958 en Suède (3 PC). Avec une performance brillante, il a été champion de la Coupe des nations du Brésil en 1964 (3 PC avec une clôture invaincue).

Selon la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football, il a été élu meilleur gardien de but sud-américain du siècle en 1999.

