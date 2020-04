En streaming, des options de divertissement pour les enfants, au-delà des cassettes de Frozen

New York. Des semaines en quarantaine avec des enfants peuvent épuiser toute une collection de films.

Même avec des services de streaming comme Netflix, Amazon et Disney Plus, de nombreux ménages ont déjà eu leurs surdoses sur Frozen (Frozen: A Frozen Adventure), Onward (United?) Et d’autres titres, mais il existe un monde plus large de bandes pour petit.

En supposant que vous ayez déjà vu des pièces comme The Fantastic Mr. Fox, The Iron Giant et The Muppets, voici quelques options que vous n’avez peut-être pas envisagées, toutes disponibles sur les services de streaming, en location ou gratuitement.

Fly Away (Home: rentrer à la maison). Le synopsis de ce film de 1996 avec Anna Paquin et Jeff Daniels suggère une bande sentimentale familiale, mais c’est tellement drôle qu’il dépasse les limites de l’ordinaire. De plus, les oies sont vraiment merveilleuses. Une fille de 13 ans (Paquin) emménage dans la maison de son père (Daniels) dans les régions rurales du Canada après le décès de sa mère. Il adopte un nid d’oies abandonné, les élève et leur apprend à voler vers le sud pour l’hiver. Le réalisateur Caroll Ballard et le photographe Caleb Deschanel ont également créé un film de beauté pastorale et de douce camaraderie entre enfants et animaux dans The Black Steed, 1979, qui peut être vu sur Amazon Prime.

Château de Cagliostro. Pour regarder des films de Studio Ghibli en streaming, il faudra attendre le lancement de HBO Max en mai. (En dehors des États-Unis, ils sont disponibles sur Netflix.) Ils sont si merveilleux qu’ils peuvent continuer et acheter des exemplaires de My Neighbour Totoro, Chihiro’s Journey et Princess Mononoke. Mais pour l’instant, vous pouvez regarder le premier long métrage réalisé par Hayao Miyazaki, maître de l’animation et co-fondateur de Ghibli.

Le Château de Cagliostro n’est pas considéré comme le meilleur de Miyazaki, mais l’élan et l’imagination du réalisateur se font déjà sentir dans ce film, une aventure qui continue d’exploiter le vaillant voleur Arsène Lupin. Ici, Lupin découvre que le butin d’un casino volé est faux.

Aucun enfant qui grandit en regardant le comédien Buster Keaton ne sera blessé, c’est un fait. La plupart des petits reconnaissent et rient à haute voix avec leur esprit. Les bandes de Keaton sont largement disponibles, mais bon nombre de ses shorts tout aussi brillants sont disponibles gratuitement. Parmi eux Une semaine, au cours de laquelle il essaie de construire une maison; The Goat, où il est confondu avec un tueur, et Cops, dans lequel il exaspère toute la police de Los Angeles.

Films de concert

Arrêtez de faire sens. Les films de concert sont une source de divertissement sous-utilisée pour les jeunes enfants. Le glorieux documentaire de Jonathan Demme sur Talking Heads, disponible en location numérique et en streaming gratuit sur Vudu, peut être un bon début, et comme David Byrne assemble lentement son groupe – d’abord il est seul, avec une guitare acoustique et un lecteur de cassettes dans Psycho Killer. – Stop Making Sense vous donne une bonne leçon étape par étape sur la façon de créer un spectacle de funk postmoderne. De plus, il donne des conseils sur la façon de porter de grands costumes et de danser avec des lampadaires.

A Hard Day’s Night (Yeah, Yeah, Yeah, Paul, John, George, and Ringo!) Peut également être vu sur Criterion et The Last Waltz sur Amazon Prime.

Les trois chevaliers. Il y a des trésors Disney oubliés, y compris ce joyau psychédélique de 1944 disponible chez Disney Plus. Le jour de son anniversaire, Donald Duck reçoit un colis de ses amis d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. À l’intérieur se trouvent des bobines de films avec des histoires individuelles et des carnets de voyage dans lesquels Donald est également plongé. C’est une belle célébration exotique de l’Amérique latine avec des moments fabuleux et surréalistes qui combinent animation et réalité. La bande a été produite en temps de guerre, dans le cadre de la politique de bon voisinage d’unir le continent et de tenir à distance tout appel des puissances de l’Axe. En bref, The Three Knights n’est pas votre film Disney typique.

Apollo 11. Ce documentaire à succès de 2019, sur Hulu, suit la mission sur la Lune de son lancement à son sauvetage, sans interviews mais avec un grand nombre d’images jamais vues auparavant sur IMAX. C’est une capsule temporelle propulsive que 50 ans n’ont fait que rendre plus formidable.

