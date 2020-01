Enceinte pour la 4e fois à 22 ans – surprise quand elle montre son échographie

La famille est la chose la plus sacrée et la plus précieuse que l’être humain puisse avoir, ce qui est très clair, Chloé Dunstan et son mari Rohan ont formé leur propre famille, composée de trois beaux enfants, mais ils aspiraient également à avoir une fille.

Convaincus de ce qu’ils voulaient, ils ont décidé de réessayer. Au bout d’un moment, Chloé était de nouveau heureuse.

Après quelques semaines, lors d’une revue de routine, Chloé a reçu une nouvelle qu’il n’aurait jamais pu imaginer. Il aurait non seulement un quatrième enfant mais aussi un cinquième et un sixième.

Cette mère aurait des triplés.

Ces parents étaient très excités mais en même temps inquiets de l’arrivée des triplés, ils ont donc commencé à tout préparer pour recevoir les petits.

Mais les surprises n’étaient pas finies pour cette famille. Lorsque Chloé est allée en revue dans la 28e semaine de grossesse, le médecin lui a raconté une histoire qui l’a choquée.

Dans son ventre, il portait deux garçons et une fille, mais malheureusement il y avait des complications et il a dû prendre une décision qu’aucune mère n’aurait aimé prendre; les deux garçons ont eu un développement normal et sain, contrairement à la fille et au fil du temps, sa situation s’est aggravée.

La seule option pour Chloé était de subir une opération pour sa fille pour survivre, mais cette intervention chirurgicale était également un risque pour les deux autres enfants et même pour elle.

Cette mère a dû prendre une décision très difficile; Sacrifiez votre fille pour que ses deux enfants soient nés en bonne santé ou subissent une intervention chirurgicale et risquent la vie des trois enfants.

Chloé ne pouvait que penser qu’elle aimait tous ses bébés avec elle, alors elle a commencé à enquêter sur la situation et après beaucoup d’analyses et de discussions avec son mari, ils ont pris la décision qu’ils pensaient être la meilleure, ils souhaitaient ne pas perdre leur fille et la considérant comme une guerrière pour être arrivée à la semaine 28 sans recevoir les nutriments dont elle avait besoin, elle a continué sa grossesse en prenant soin d’elle plus que jamais, confiant que les triplés seraient bien nés.

Malgré la gravité du problème, Chloé a réussi à sauver ses trois enfants.

Après avoir donné naissance aux triplés, les infirmières les ont rapidement transférés aux soins intensifs.

Heureusement, après la naissance, les bébés ont commencé à récupérer et chaque jour qui a passé, ils se sont accrochés à la vie.

Chloé ne s’est pas trompée, sa petite fille, Pearl, était courageuse et se battait pour sa vie, était née très petite mais résistait.

Les trois petits ont survécu et maintenant ce sont des bébés sains et forts.

La famille est heureuse car tout s’est bien passé après tant de soucis.

Chloé ne peut pas être plus heureuse d’avoir tous ses enfants sains et saufs puisqu’elle ne peut pas imaginer la vie sans aucun d’entre eux, elle est très fière de chacun de ses enfants, souhaitant voir comment ils grandissent chaque jour.

Finalement, tout s’est bien passé pour cette famille, une expérience amère mais heureuse pour cette mère et ses enfants.

Un an s’est écoulé depuis la naissance des triplés et c’est merveilleux de voir comment cette grande famille a grandi.

