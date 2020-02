Enda Zendaya sort avec Jacob Elordi depuis des mois

Zendaya, Jacob Elordi

Les rapports assurent que les deux sont en couple depuis la fin de la première saison de leur série HBO “Euphoria”.

L’actrice Zendaya sort avec l’acteur Jacob Elordi depuis des mois.

La romance aurait commencé vers la fin de la première saison de sa série HBO “Euphoria”. Les rumeurs ont été cimentées lorsque les deux jeunes stars ont été vues s’embrasser publiquement sur les lèvres.

«Jacob et Zendaya se voient depuis des mois. Ils ont commencé comme des amis proches, mais sont devenus romantiques après la fin de leur émission. Ils sont indissociables depuis l’été dernier et prennent du temps entre les projets. Jacob a rencontré la famille de Zendaya et tout le monde l’aime. Ils s’amusent beaucoup ensemble et ont beaucoup en commun », a expliqué une source à E! Actualités

Cette information intervient moins d’une semaine après que Zendaya et Jacob aient fait preuve d’affection mutuelle lors d’une excursion à New York.

Jacob a été vu en train de partager un baiser avec Zendaya après avoir bu des boissons au matcha. Il a également été capturé par la caméra en l’embrassant sur la tête.

Les deux ont provoqué des rumeurs de rencontres en août 2019 lorsqu’ils ont passé des vacances ensemble en Grèce.

En décembre, Jacob avait exclu les spéculations de romance.