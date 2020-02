Endeavour guest star, Instagram et précédents rôles – HITC

L’épisode captivant était rempli de nouveaux arrivants passionnants.

Jason Merrells est venu surprendre les fans d’Endeavour…

Bien sûr, c’est une agréable surprise!

Il y a eu récemment de grands drames policiers britanniques sur nos écrans, de Grantchester à Death in Paradise. Cependant, nous avons toujours le temps de syntoniser le seul et unique Endeavour.

Conçue par Russell Lewis et basée sur des personnages créés par Colin Dexter, le public a profité de cette superbe série depuis 2013. La première saison a été un succès bienvenu et, maintenant, nous avons été invités à plonger dans le septième très attendu saison.

La préquelle bien-aimée de l’inspecteur Morse attire toujours plus d’artistes talentueux que jamais pour rejoindre la star centrale Shaun Evans dans le rôle principal. Dans l’épisode 1, Holli Dempsey (Harlots), Naomi Battrick (A Very English Scandal) et Lucy Briers (Father Brown) font leur apparition.

Au fur et à mesure que nous apprenons, il y en a beaucoup plus d’où cela vient.

Jason Merrells dans Endeavour

Dans la saison 7, épisode 2 d’Endeavour – intitulé «Raga» – Jason Merrells aborde le rôle de Martin Gorman.

L’épisode était centré sur les tensions raciales au milieu de la campagne pour les élections générales de 1970 à Oxford. Alors que le problème s’aggrave, deux gangs rivaux se ciblent sans cesse jusqu’à ce que la tragédie frappe.

C’était un épisode génial et touchant, traitant de thèmes impératifs et présentant une direction brillante de Zam Salim.

Une gamme de stars a livré des performances exceptionnelles, notamment Pal Aron (il a joué Rafiq Sardar), Buom Tihngang (Johnny Simba) et Graeme Stevely (Arian Sloane). Cependant, prenons le temps pour mettre Jason en vedette…

L’acteur de 51 ans est né dans l’Essex et est actif sur les écrans depuis 1994. Ce n’est pas seulement l’écran, car il a également joué dans une gamme de productions théâtrales, y compris A Princess Undone en 2016 dans lequel il a joué le rôle du gangster John Bindon.

Explorons sa richesse de scénarios…

Jason Merrells: Films et séries télé

Selon IMDb, Jason Merrells est apparu pour la première fois sur les écrans du film de 1994 Heaven’s a Drag (il a joué Nigel), qui est également la même année où il a décroché le rôle de Matt Hawley dans la populaire émission Casualty. Il reprend le rôle jusqu’en 1997 pour une impressionnante soixante-dix épisodes.

Dans les années 90, il jouera également dans des groupes comme The Bill (Richard McAuliffe) et Queer as Folk (Phil Delaney).

Il y avait beaucoup plus de rôles en série à l’horizon pour Jason, alors qu’il marquait des rôles dans Waterloo Road (Jack Rimmer), Clocking Off (Martin Leach), Cutting It (Gavin Ferraday), Lark Rise to Candleford (James Dowland), Safe House (David), Agatha Raisin (Sir Charles Fraith) et plus encore.

Cependant, il est sans doute mieux connu sous le nom de Declan Macey à Emmerdale – ce n’est pas une surprise, étant donné qu’il a participé à plus de 600 épisodes!

En ce qui concerne les rôles au cinéma, il a également été dans Trick or Treat (Bizzie), The Jealous God (Vincent Dungarven) et 1999 Don’t Do Disturb (Mulder).

(L à R) Emma Lowndes, Jason Merrells et Tamzin Outhwaite assister à la fête des nominations aux WhatsOnStage Awards au Cafe de Paris le 1er décembre 2016 à Londres, en Angleterre.

Suivez Jason Merrells sur Instagram

Si vous êtes un fan de son travail dans Endeavour, ou en fait, l’un des autres projets que nous avons abordés, assurez-vous de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @jasonmerrells; il compte actuellement plus de 1 300 abonnés.

Il est également peintre et un éventail de ses œuvres figurent sur son flux, il vaut donc vraiment la peine de vérifier si vous êtes aussi amateur d’art. De même, vous pouvez le trouver sur Twitter à @j_merrells.

