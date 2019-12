Endgame a presque ramené un autre méchant de Phase One

En plus d'un tour passionnant de batailles et d'excitation, Avengers: Fin de partie était également un tourbillon de rappels et de références célébrant les événements de la saga Infinity, avec des camées de nombreux personnages précédemment présentés dans la franchise. Par exemple, le voyage de Thor dans le cadre du Time Heist a ramené Jane Foster et Loki et lui a permis de faire ses adieux à sa mère Frigga. Non seulement cela, mais il a maintenant été révélé que ses ennemis d'origine, les Frost Giants, allaient également revenir au départ.

Jerad S Marantz est un artiste conceptuel et créateur de créatures qui a travaillé sur plusieurs productions de haut niveau et dont Instagram regorge d'œuvres d'art qu'il a créées pour eux. En publiant son imagination d'un guerrier Jotun, il nous dit qu'il les envisageait d'utiliser leurs pouvoirs pour développer une armure à pointes faite de glace magique et déclare que le plan était qu'ils réapparaissent dans la bataille finale de Fin du jeu.

Il a été évidemment décidé cependant que le combat culminant, impliquant tous les héros de la dernière décennie s'unissant à une armée de Wakandans, sorciers, ravageurs et asgardiens pour combattre Thanos, l'Ordre noir et d'innombrables Outriders, Chitauri et Sakaarans, était suffisamment chargé et que ajouter un autre élément lourd CGI aurait été exagéré et compliquerait inutilement une séquence déjà complexe.

Cliquer pour agrandir

Marantz ne précise pas de quel côté de la mêlée les guerriers de glace se seraient tenus, cependant, car on ne l'a probablement pas dit car cela n'aurait pas été pertinent à l'époque. Alors que les Frost Giants étaient décrits comme des antagonistes à Thor, la méchanceté arbitraire n'est pas une raison pratique pour eux d'avoir rejoint Thanos, car ils avaient autant à perdre de sa victoire que tout le monde.

Il est alors beaucoup plus probable qu'ils auraient été du côté des héros Avengers: Fin de partie, et avec leurs actions étant rétrospectivement mises sous un jour nouveau après Thor: Ragnarok a révélé qu'Asgard était construit sur la conquête et le pillage plutôt que sur la paix et la prospérité, ce n'est pas en dehors du domaine de la possibilité qu'une trêve aurait pu être forgée par nécessité. De plus, voir les Jotun marcher dans la bataille aux côtés de leurs ennemis mortels aurait souligné à quel point la puissance collectée de l'univers se regroupait contre Thanos et sa mission de destruction à courte vue.

Malheureusement, il n'y a actuellement aucun plan déclaré pour que les géants retournent au MCU, mais avec la phase 4 susceptible de pousser les choses encore plus loin dans de nouveaux développements surprenants, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas être utilisés dans un environnement différent et plus manière intéressante à l'avenir.

Source: Instagram (Jerad S Marantz)