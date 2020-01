Endgame ‘a rendu ce personnage préféré des fans complètement inutile

De tous les Avengers du MCU, il y en a un que les fans semblent penser un peu gaspillé, y compris tout potentiel pour une future franchise. Malheureusement, c’était Hulk, l’un des plus aimés des super-héros classiques de Marvel.

De nombreux fans pensent maintenant qu’il n’a pas trop bien évolué au moment où Fin du jeu est arrivé. Cette version hybride (autrement connue sous le nom de «Smart Hulk») n’a pas vraiment séduit les puristes. Après tout, la délimitation entre Bruce Banner et Hulk était aussi grande que Jekyll et Hyde.

Ce n’était qu’un problème avec Hulk. Étant donné qu’il existe toujours des problèmes de droits de distribution avec Universal, il aurait pu y avoir une tendance à le mettre de côté tout au long. Si seulement Marvel pouvait obtenir tous les droits, le personnage pourrait avoir sa propre franchise.

Bien avant ‘Endgame’, Hulk était dans l’un des pires films MCU

Casting de «Avengers: Endgame» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Alors que beaucoup de films MCU Phase One sont considérés comme quelque peu inférieurs aux phases ultérieures, le premier film Hulk est souvent considéré comme le pire de tous. L’Incroyable Hulk en 2008 devait être une nouvelle version du personnage, mais il s’est retourné contre Edward Norton qui n’a pas trouvé le rythme pour le personnage de Bruce Banner.

Non pas que Norton n’ait pas beaucoup d’idées pour le rôle qu’il n’était pas autorisé à entretenir. En outre, il a été écrit par Zak Penn avant que la plus célèbre équipe créative ne soit mise en place pour les films MCU connus aujourd’hui. Penn était surtout connu pour avoir écrit les films X-Men chez Fox, prouvant qu’il y avait une combinaison malavisée entre Fox et Marvel au début.

Si ce film a apporté un voile à Hulk dès le début, la franchise l’a au moins amélioré grâce à la venue de Mark Ruffalo à bord plus tard et à l’association du vert avec d’autres Avengers.

On peut dire que le meilleur de Hulk est venu dans The Avengers de 2012, sans compter son apparence hybride dans Endgame. Tous ne pensent pas que la bataille finale de Fin du jeu valait beaucoup en respectant Hulk en tant que personnage apprécié.

«Smart Hulk» était-il une erreur?

Comme . l’a récemment souligné, la plupart des fans voulaient une distinction claire entre Bruce Banner et Hulk après Infinity War. La pensée était que Marvel ne voulait pas que Hulk éloigne le personnage de Bruce Banner, prenant ainsi la décision d’hybrider les deux.

Smart Hulk était un grand exploit de CGI crédible, bien qu’il soit également bizarre de penser que Banner fonctionne comme ça dans la société. Ceux qui ont grandi avec les bandes dessinées et l’émission de télévision emblématique des années 1970 et 80 sauront qu’il y avait toujours un fossé complet entre les personnalités de Banner et de Hulk. Dans un épisode de l’émission de télévision, il fut un temps où «David» Banner était coincé à mi-chemin pendant la transformation, mais incapable de penser comme un scientifique.

Il aurait été formidable d’explorer beaucoup plus sur l’histoire de Bruce Banner dans les films. Souvenons-nous qu’il a été maltraité dans son enfance et qu’il avait également des problèmes de colère sans vraiment être examiné en profondeur.

Pendant la bataille avec Thanos, Hulk disparaît, ce qui rend son inclusion dans les événements anticlimatiques. Il vaut la peine de se demander si Marvel a fait cela intentionnellement en raison des chances réduites d’un film Hulk solo jamais envisagé.

Un film Hulk définitif est-il encore à faire?

Après plusieurs décennies d’être aussi emblématique que Spider-Man, Marvel aurait dû faire des efforts supplémentaires pour faire de Hulk un personnage plus étoffé pendant les films MCU. Malheureusement, Mark Ruffalo a déclaré qu’il n’y aurait probablement pas de film solo Hulk de sitôt.

Ces problèmes de droits avec Universal sont un problème permanent, quelque chose que Disney pourrait sans doute résoudre éventuellement. Si les rumeurs persistaient, elles auraient peut-être résolu le problème récemment, un film solo approfondi (avec ou sans Ruffalo) est plus que tardif.

Placer l’équipe de rédaction actuelle sur cela ferait probablement en sorte que cela fonctionne à une époque où tant de gens se rapportaient à ces problèmes de colère que l’émission de télévision originale n’a commencé à explorer qu’avec un aplomb fascinant.