Endgame ‘Gets Golden Tomato & More / Film

Quelle chose étrange et grotesque Thanos ne a été coupé de Avengers: Infinity War? Pourquoi n’a-t-il pas Oliver Queen être inclus dans le premier logo de Crise sur des terres infinies? Lequel X Men sont les derniers à rejoindre la gamme Funko POPs de personnages Marvel? Êtes-vous prêt pour une suite comique à Les garçons? Quel était Stephen amellEst le gros problème avec une scène clé qu’il avait dans Crise sur des terres infinies? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici une bande-annonce pour Wolverine # 1, le coup d’envoi de la dernière série de bandes dessinées mettant en vedette X Men mutant.

La liste de personnages pour Marvel Strike Force ajoutée Cyclope, Cristal, Karnak & Symbiote Spider-Man.

2020 London Toy Fair révèle: Funko Vinyl Soda – DC! @Warnerbros #wb @DCComics #dc @DCBatman #batman #robin #wonderwoman #Funko #ToyFair #VinylSoda #FunkoLTF pic.twitter.com/k1sp5zXkJQQ

– Funko (@OriginalFunko) 21 janvier 2020

Funko a dévoilé une toute nouvelle gamme de figurines Vinyl Soda en édition limitée avec DC Comics personnages et plus.

Marc Guggenheim expliqué pourquoi Oliver Queen n’était pas inclus dans le premier Crise sur des terres infinies logo.

Warp Zone a assemblé l’un de leurs raps récapitulatifs brevetés pour l’ensemble Crise sur des terres infinies crossover.

Dynamite Entertainment a Garth Ennis retour à écrire Les garçons: chère Becky, une suite de bande dessinée.

Artiste de concept Jerad S. Marantz a partagé cette alternative cool Homme chauve-souris costume destiné à Batman v Superman.

La Flèche étoile Stephen amell eu un gros problème lors du tournage d’un pivot Crise sur les terres infnies scène.

