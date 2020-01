Endgame Star veut jouer à la Batgirl de DCEU

Elle a peut-être déjà fait son impact sur l’univers Marvel en tant que Nébuleuse dans les films des Gardiens de la Galaxie et des Avengers, mais Karen Gillan a également les yeux sur rejoindre l’univers DC, semble-t-il. La star écossaise a exprimé son intérêt à se familiariser avec le personnage de Fille chauve-souris – non seulement en la jouant, mais également en réalisant le prochain film sur lequel travaille Warner Bros.

Pendant la partie brésilienne de la tournée promotionnelle de Jumanji: The Next Level, Gillan a parlé à Omelete, qui lui a demandé quelle autre héroïne de la bande dessinée en plus de Nébuleuse elle aimerait représenter. «Batgirl serait plutôt cool», a-t-elle répondu. Après avoir fait ses débuts de réalisatrice avec le récent drame indépendant acclamé The Party’s Just Beginning, on a également demandé à Gillan quel film de bande dessinée elle aimerait diriger, et l’actrice a décidé de s’en tenir à sa réponse précédente.

«Batgirl serait aussi plutôt cool pour ça. Mes films préférés dans ce monde sont sombres, et mon préféré est Dark Knight. J’adore tellement la façon dont le film a été réalisé que j’aimerais travailler dans ce genre de monde en tant que réalisateur. »

WB essaie de faire décoller quelque chose avec Batgirl depuis un certain temps maintenant, avec le réalisateur des Avengers Joss Whedon attaché au personnage en 2017. Cependant, rien n’a encore atteint les écrans de cinéma. Bien que Birds of Prey ouvre dans les salles le mois prochain, Barbara Gordon ne fera pas partie de l’équipe, bien qu’elle soit leur leader dans les bandes dessinées.

La scénariste de BoP Christina Hodson développe un scénario pour Batgirl pour la dernière fois que nous avons entendu, mais une star et un réalisateur n’ont pas encore été trouvés. Donc, si Gillan est sérieux, elle pourrait vouloir faire connaître son intérêt à Warner Bros. Et bientôt, comme de nombreuses autres actrices ont déjà proposé leur nom pour le rôle de l’héroïne.

Un Christopher Nolan-esque Fille chauve-souris film solo avec et réalisé par Karen Gillan? Comptez sur nous!