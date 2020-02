Enfant Dieu devenu personnages de Marvel et DC, mis en vente sur les réseaux sociaux | Instagram

Dans le cadre du traditionnel Jour de la Chandeleur, les gens présentent un enfant divin différent de celui que nous connaissons de toutes nos vies, les personnages sont inspirés par des personnages des bandes dessinées de Marvel et DC.

Différents personnages du rubans Les plus populaires au cinéma faisaient partie des costumes et de la caractérisation de la figure religieuse traditionnelle.

Via les réseaux sociaux Dieu des enfants habillé en Joker, Superman, Freddie Mercury et plus de personnages habillent les personnages personnalisés.

Enfants de Dieu caractérisés en différents caractères. EFE

En plus d’El Joker, Todd Phillips et Joaquin Phoenix, Leono, les Thundercats, Superman, Freddie Mercury et même Goku sont quelques-uns des modèles disponibles.

Même les personnages du lutte libre Ils peuvent également être vus sur des images qui ont été viralisées via Internet.

Le prix du petit chiffre rond divers prix allant de 450 jusqu’à 600 pesos, en fonction de chaque groupe Facebook.

Les quantités varient en fonction du type de personnage que vous souhaitez acquérir et du temps d’élaboration ainsi que des matériaux nécessaires pour travailler la figure.

Il convient de mentionner que le chiffre le plus cher est celui de Joker, également appelé blagueur, tandis que «l’enfant God Goku» a le prix le plus raisonnable proposé à 450 pesos.

Le chiffre le plus cher est celui du personnage “Joker”. EFE

Qu’est-ce que la Journée de la Chandeleur?

La figure traditionnelle de enfant de dieu Il représente la foi catholique des Mexicains, qui la vénèrent avec ferveur pour que les festivités en leur honneur aient lieu le 2 février.

La tradition consiste à habiller les figures du Dieu enfant avec de nouveaux vêtements, un pour chaque présentation faite au début du mois de février.

La préparation de cette journée commence à partir du 6 janvier avec le fil traditionnel des rois, à l’intérieur des fils se cachent une ou plusieurs figurines d’un enfant, à qui il touche l’un d’eux ont l’obligation d’offrir des tamales et des boissons pour le Jour de la Chandeleur.

De plus, cela implique l’obligation pour la personne choisie d’acheter une armoire pour le Dieu enfant de la famille pendant un, deux ou 3 ans.

Donc, avant cette nouvelle version de la figure religieuse, certains commentaires des négatifs ont été exprimés dans ces publications, cependant, de nombreux fournisseurs ont réservé ces opinions, comme indiqué par leur publication dans le réseau social, de telles actions sont considérées comme offensantes par les adeptes de la foi catholique.

Les figurines sont en céramique et sont réalisées selon les goûts de chaque client. EFE

La vente des figurines se fait par internet et les livraisons ont lieu en Jiutepec, Cuernavaca et / ou Cuautla.

Les dessins sur lesquels les dessins sont réalisés sont les typique figures en céramique, qui sont peintes et modifiées à la demande des acheteurs.

L’un des modèles les plus récents sera celui de «Baby Yoda», qui fait partie de l’univers cinématographique de la saga Star Wars.

La vente de ces figurines se fait également via les réseaux sociaux. Capture d’écran Facebook

.