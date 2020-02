Enfant pour un match de football pour défendre l’arbitre des délits

Diego Pablo Hernández, un garçon de 11 ans, gardien de but de l’équipe de football du stade Avilés du troisième Alevín Asturian, est devenu un grand héros à son jeune âge et c’est que le petit a arrêté un de ses matchs pour défendre l’arbitre de la tarière lNSULT0S qu’il recevait du public.

«Tais-toi et laisse l’arbitre tranquille tout de suite! Tu ne vois pas qu’il pleure? Arrêtez, arrêtez! – a crié le garçon devant toutes les barbares de mots reçues par l’arbitre Ana López.

Après avoir interrompu le match de football pour demander au public dans les tribunes d’arrêter de la déranger, Diego s’approcha d’Ana et lui dit “Tu es en train de bien le faire.”

Le petit garçon s’est révélé être un gentleman bien qu’il ne soit qu’un enfant, et il est très courant d’entendre que cette pratique ne devrait pas être pour les femmes, comme le dit Ana, qui a également commenté que «C’est une injustice, je ne comprends pas ce qui se passe dans le sport. Je ne sais pas pourquoi les gens se mettent ainsi devant des enfants. Ce n’est pas la première fois que j’entends quelque chose comme ça! »

À la fin du match, Diego a rencontré Ana et a déclaré:

«J’étais désolé que tu aies pleuré et il me semble que la situation a été injuste. Ce sont les parents qui doivent transmettre d’autres valeurs. »

Ana, 19 ans, a remercié Diego Pablo pour son courage et a demandé plus de considération pour les femmes dans ce sport.

