Enfin! Voici comment supprimer “AutoPlay” dans votre compte Netflix

Netflix est l’une des plateformes de streaming les plus populaires au monde, dans lequel nous pouvons profiter d’une centaine de films et séries qui encouragent notre insomnie et laissent les choses pour plus tard (évidemment ce n’est pas une plainte). Cependant et comme tout le reste, Netflix avait également des détails que plusieurs utilisateurs n’ont pas aimés.

L’un d’eux était le célèbre “Autoplay” ou “Auto Play”, ce mode de Netflix qui il vous permet de jeter un petit coup d’œil à la série ou aux films, ou dans le cas de la série, qui joue l’épisode suivant Une fois que l’on a terminé, quelque chose qui n’est pas très utile lorsque vous allez à la cuisine pour une collation, puis revenez et réalisez que la moitié du nouvel épisode n’est pas encore vue.

Malgré cela, nous savons que Oncle Netflix aime toujours tout le monde et écoute ses commentaires. Il le fait tellement qu’il y a quelques jours, il a annoncé aux utilisateurs de la plateforme que Vous pouvez maintenant supprimer ou définir la fonction de lecture automatique par vous-même, ceci afin que les internautes contrôlent le contenu qu’ils voient sur leur plateforme. Super!

Activer ou désactiver cette option est assez simple. Nous expliquons ici comment:

Depuis votre téléphone portable:

Vous devez entrez dans l’application Netflix, choisissez le profil que vous utilisez, puis cliquez sur le menu de “Plus” (qui est à côté de l’option “Téléchargements”).

Dans ce menu, vous choisissez l’option “Compte”, qui vous redirigera vers le navigateur avec les détails de votre compte Netflix. Cliquez sur la section qui dit “Paramètres de lecture”.

Et là déjà activé ou désactiver les options pour reproduire automatiquement le prochain épisode d’une série ou, pour pouvoir voir la progression des programmes et des films tout en naviguant sur la plateforme.

Sur votre ordinateur

Si vous faites partie de ceux qui apprécient Netflix via leur ordinateur, la procédure est assez simple. Seul Connectez-vous à votre profil Netflix et ils vont menu dans votre avatar (sur le côté droit de l’écran). Là, ils cèdent “Compte”.

Comme avec le mobile, toutes les informations de votre compte Netflix apparaîtront. Là, ils vont à la section de “Paramètres de lecture”.

Et ils activent ou désactivent uniquement les mêmes options que nous avons mentionnées ci-dessus. Prêt!

Maintenant oui, Avec cette modalité, vous ne souffrirez plus de regarder les avancées des séries, des films ou, revenez au canapé et voyez que le prochain épisode de votre série est déjà bien avancé. Reconnaissant avec celui ci-dessus! (ie amis Netflix).