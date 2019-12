Eniko Parrish, l'épouse de Kevin Hart, raconte avoir triché | Screen Rant

La série Docu de Netflix, Kevin Hart: Ne pas f * ck cette place révèle la vie intérieure du comédien et acteur Kevin Hart et de sa femme Eniko Parrish. Dans l'original de Netflix, Eniko révèle exactement comment elle a découvert la tricherie de son mari.

La série documentaire Netflix 2017 offre aux fans un aperçu de la vie du comédien alors qu'il jongle avec sa carrière croissante, sa famille et les problèmes de son mariage. Les docuseries en six parties offrent un accès brut à la vie de Hart au cours de la dernière année et reflètent les événements (et les erreurs) qui ont fait de lui ce qu'il est. Les téléspectateurs ont un aperçu des coulisses de la vie quotidienne du comédien alors qu'il traite de la controverse entourant son concert d'hébergement de courte durée pour les Oscars, son mariage et sa carrière croissante. La série offre une perspective unique de certaines des personnes les plus proches de la vie de Hart, telles que des interviews de sa famille et de ses amis et des images brutes de ses premiers jours de stand-up.

Il y a eu beaucoup de changements dans la vie de Hart – à la fois personnellement et professionnellement et Kevin Hart: Don't F * ck This Up donne au public un regard intérieur. L'épouse de Hart, Eniko, a parlé franchement du moment où elle a découvert la tricherie de son mari en 2017 dans la série. Elle s'est ouverte au moment où elle a reçu une vidéo de Hart trichant avec une autre femme documentée dans une vidéo sexuellement suggestive. Eniko a déclaré dans l'épisode 3, intitulé What Happened in Vegas, des docuseries en six parties (via People) du moment où elle a découvert l'infidélité, en disant: "Comment j'ai découvert était un DM. Je ne sais pas qui c'est était." La femme de Hart a révélé: "Ils m'ont envoyé une vidéo montée de Kevin et, vous savez, une autre femme."

Pour rendre la tricherie encore plus déchirante, Eniko a révélé que la tricherie s'alignait lorsqu'elle était enceinte de son fils Kenzo Kash Hart. Elle a dit: "J'étais enceinte à ce moment-là, j'étais enceinte de sept ou huit mois". La femme de Hart a raconté ce matin-là avant de trouver la vidéo, en disant: «Je prenais le petit déjeuner, j'ai ouvert mon téléphone et je l'ai tout de suite perdu. Elle a révélé ce qui s'est passé ensuite, en disant: "Je l'ai appelé. Je pleure, je suis comme énervé. Tout de suite et là, j'ai continué à dire:" Comment as-tu pu laisser faire ça? "" Elle l'a dit blessé parce que tout était si public et se sentait "publiquement humilié". Elle a révélé que c'était un combat constant, en disant: "Je n'arrêtais pas de l'interroger, comme," Si c'est ce que tu vas faire, je ne veux pas en faire partie. ""

Hart a révélé que la conversation sur l'infidélité était la partie la plus basse de sa vie. Il a révélé à quel point il avait blessé la femme qu'il aimait. Ce fut une décision très difficile pour Eniko de rester avec Hart, car elle était enceinte de huit mois et voulait que son fils ait son père dans sa vie. Deux ans ont passé et il semble que la famille Hart soit plus heureuse que jamais. Les fans peuvent regarder tous les détails dans les docuseries Netflix Kevin Hart: Ne pas f * ck cette place disponible pour diffuser maintenant.

Source: Personnes