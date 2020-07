Enlevez les imperfections de votre visage et éclaircissez votre teint avec de la farine d’avoine, du citron et de l’huile de ricin

Les taches sur la peau sont un véritable cauchemar qui se cache silencieusement hommes et femmes. Ses nombreuses causes, sa façon de les traiter aussi, mais cette paire de trucs naturels que nous vous apportons aujourd’hui, vous permettra d’améliorer progressivement l’apparence de la peau de votre visage, éclaircir les imperfections et lui redonner de la beauté.

Avec un peu de dévouement, les éléments naturels vous permettront de retrouver la fraîcheur de votre visage.

De quoi avez-vous besoin?

Masque à l’avoine et au citron:

1 cuillère à soupe de flocons d’avoine

½ cuillère à soupe de jus de citron

L’exécution de cette procédure est très simple, il vous suffit de mélanger les deux ingrédients jusqu’à obtenir une pâte que vous appliquerez directement sur la zone affectée, en la laissant agir pendant 20 minutes, puis en la retirant avec beaucoup d’eau tiède. Dosage de la crème: Appliquer trois fois par semaine pour obtenir des résultats en moins de temps.

Huile de ricin

Cette option est encore plus simple, mais vous pouvez l’utiliser en conjonction avec la précédente et ainsi améliorer les résultats.

Il suffit de prendre un peu d’huile et de masser la zone tachée plusieurs fois par jour, en pouvant également la mélanger avec du bicarbonate et laisser agir toute la nuit tous les soirs.

Les résultats, comme toutes les procédures naturelles, seront visibles dans environ 2 mois, donc la cohérence est votre alliée pour obtenir de merveilleux résultats de la main du non-commercial.