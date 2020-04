Enlevez vos chaussures en toute confiance! Découvrez comment éliminer les mauvaises odeurs dans vos pieds avec du bicarbonate de soude

La mauvaise odeur des pieds est une condition courante dont il est facile de se débarrasser avec cette astuce maison.

05 avril 202012: 22 h

Pour la plupart des gens, la mauvaise odeur dans les pieds est un signe de honte et d’embarras, et peut même affecter l’estime de soi de ceux qui en souffrent. Heureusement, il existe de nombreuses méthodes et produits pour mettre fin à ce moindre mal.

Cet arôme désagréable qui se produit dans les pieds, est le produit d’une bactérie appelée podobromhidrose, qui prolifère en présence de sueur et d’humidité, en particulier chez les adolescents en raison de la production excessive d’hormones.

En revanche, la nourriture joue un rôle fondamental dans la santé des pieds. Une étude récente a montré que les personnes dont le régime alimentaire est riche en graisses ont une plus grande propension à développer cette pathologie.

Pour éliminer cet arôme, il suffit d’améliorer l’alimentation, l’hygiène et d’utiliser la poudre déodorante pour les pieds. Il peut également fonctionner avec des chaussures différentes chaque jour et même changer de chaussettes jusqu’à deux fois par jour.

Préférez-vous un produit naturel? Si vous cherchez à résoudre ce problème sans options de laboratoire avec ses effets secondaires possibles comme la coloration des pieds, remplacez le talc par du bicarbonate de soude et utilisez-le de la même manière pour éviter l’humidité et les mauvaises odeurs.

