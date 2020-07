Ennio Morricone Dead, le compositeur lauréat d’un Oscar avait 91 ans / Film

Lorsque vous imaginez une impasse occidentale sur grand écran, il est très probable que vous ne puissiez pas vous empêcher d’entendre les notes d’ouverture du thème Le bon le mauvais et le laid. Le son d’une flûte et d’un ocarina ressemble au hurlement d’un coyote avant d’entendre cette célèbre mélodie à trois notes d’un harmonica. C’est l’un des thèmes les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma et, malheureusement, l’homme qui l’a créé est décédé.

Ennio Morricone, le célèbre compositeur italien connu pour ses westerns spaghettis tels que The Good, the Bad and the Ugly, le thriller policier Les Incorruptibles, le classique de l’horreur de la science-fiction La choseet Quentin Tarantino The Hateful Eight, est décédé à 91.

Le Hollywood Reporter a la nouvelle du décès d’Ennio Morricone, qui est survenu à la suite de complications suite à une chute qui s’est cassé le fémur la semaine dernière.

Au cours de sa carrière qui remonte à 1960, Ennio Morricone a composé des partitions pour plus de 500 films, dont de nombreux italiens, dont sept qu’il a composés pour les westerns spaghetti du réalisateur. Sergio Leone. Cela comprend non seulement la partition célèbre et vénérée pour The Good, the Bad and the Ugly en 1966, mais le reste de The Man with No Name Trilogy qui l’a précédé: une poignée de dollars en 1964 et Pour quelques dollars de plus en 1965. Leone a déjà dit du travail de Morricone:

«La musique est indispensable, parce que mes films pourraient pratiquement être des films muets, le dialogue compte relativement peu, et donc la musique souligne plus les actions et les sentiments que le dialogue. Je lui ai fait écrire la musique avant le tournage, vraiment dans le cadre du scénario lui-même. «

Mais Morricone a estimé que lui et Leone ont tous deux fait leur meilleur travail en 1984, en disant: «Au fil du temps, en tant que réalisateur et moi en tant que compositeur, nous nous sommes améliorés et avons atteint notre meilleur, à mon avis, dans Il était une fois en Amérique. » Mais ce n’était qu’une fraction de sa carrière.

Ennio Morricone a travaillé avec certains des réalisateurs les meilleurs et les plus célèbres de l’industrie, créant des partitions pour de nombreux films qui sont maintenant considérés comme des classiques influents. Le travail de Morricone peut être entendu dans les goûts de Gillo Pontecorvo La bataille d’Alger (1966), Bernardo Bertolucci 1900 (1976), John Carpenter’s La chose (1982) Roland Joffé La mission (1986), William Friedkin’s Déchaînement (1987), Brian De Palma Les Incorruptibles (1987), Giuseppe Tornatore Cinéma Paradiso (1988) Pedro Almodovar Attache-moi! Attache-moi! (1989), Franco Zeffirelli Hamlet (1990), Barry Levinson’s Bugsy (1991) et Divulgation (1994), Mike Nichols » Loup (1994) et Warren Beatty’s Bulworth (1998).

Bien que Morricone ait été nominé pour cinq Oscars, il ne le recevra pas tant qu’il n’aura pas reçu un Oscar d’honneur en 2007 pour ses «contributions magnifiques et multiformes à l’art de la musique de film». Cependant, près d’une décennie plus tard, il remportera en fait un Oscar pour avoir composé la partition originale de Quentin Tarantino. The Hateful Eight en 2016, son dernier grand score hollywoodien. C’était un rêve pour Tarantino de travailler avec Morricone, dont la musique était utilisée par le réalisateur Django Unchained, Inglourious Basterds, et le Kill Bill films. Tarantino n’a même pas donné de directives à Morricone, choisissant de laisser le compositeur connu sous le nom de « The Maestro » faire ce qu’il fait le mieux.

La musique d’Ennio Morricone donne vie au cinéma depuis des décennies et l’héritage de son travail sera célébré pour les générations à venir, influençant de nombreux compositeurs et cinéastes à venir. Tout film mettant en vedette sa musique était instantanément le meilleur pour lui, et il nous manquera beaucoup.

