Ennio Morricone est mort | Code de spaghetti

Ce soir, le grand compositeur italien est mort Ennio Morricone à 91 ans en raison de complications d’une récente chute qui a cassé le fémur. Son travail est l’un des plus reconnus au monde, car il a composé plus de 500 pièces pour des films, dont The Good, the Ugly and the Bad, The Mission, The Untouchable ou Novecento.

Cette année, avec John Williams, elle a reçu le prix Princesse des Asturies pour les arts. En 2006, il a reçu l’Oscar d’honneur et en 2016, il a reçu l’Oscar de la meilleure bande originale pour Hateful 8 de Quentin Tarantino.

Il est né à Rome en 1928, a perdu un frère de trois ans, était un adolescent pendant la famine et la guerre, a étudié en tant que Français au Conservatoire de Santa Cecilia. Il a affirmé que s’il n’avait pas été musicien, il aurait aimé être un joueur d’échecs.

