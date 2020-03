Enquête sur “Modern Family”, “How I Met Your Mother”, “Buffy”, “Firefly” & More Coming To Disney +

Disney + s’est imposé comme une plate-forme familiale et a réussi à gagner des abonnés, mais l’une des plaintes à propos de Disney + de nombreux abonnés adultes est le manque de contenu disponible pour eux. Surtout une fois qu’ils ont fini de regarder “The Mandalorian” et découvrent qu’il n’y a pas beaucoup de séries dramatiques destinées aux adultes sur le service de streaming.

Il y a eu beaucoup de nouvelles récemment d’émissions s’éloignant de Disney +, comme “High Fidelity” et “Love, Victor”, à Hulu, alors que les émissions sont devenues matures. Et plus récemment, la série revival «Lizzie McGuire» a eu du mal à trouver le bon ton.

Aujourd’hui, une nouvelle enquête a révélé que Disney essayait de savoir si leurs abonnés seraient intéressés par un contenu plus mature disponible sur Disney +, y compris des émissions telles que “Buffy The Vampire Slayer”, “Black-ish”, “Modern Family” , “Comment j’ai rencontré ta mère”, “Luciole” et “Malcolm au milieu”.

Beaucoup de ces spectacles ont été réalisés par la 20th Century Fox. “Buffy” et “Firefire” sont tous deux classés “TV-14”, donc conviennent aux enfants de plus de 14 ans. Alors que “How I Met Your Mother”, “Black-ish” “Malcolm in the Middle” et “Modern” Famille »sont classés« PG ». Tous ces spectacles sont actuellement disponibles sur Hulu, mais ils pourraient facilement être partagés sur les deux plates-formes.

«Malcolm in the Middle» a déjà été annoncé comme venant à Disney + lors de l’événement «Investors Call» de l’année dernière, qui a également mis en évidence d’autres émissions telles que «Once Upon A Time».

Ce type d’émissions fournirait à Disney + des émissions «dignes de la frénésie» que les téléspectateurs aiment regarder encore et encore, c’est pourquoi des émissions comme «Friends» et «The Office» sont d’énormes tirages pour Netflix.

Il convient de noter qu’il ne s’agit que d’une enquête et ne signifie pas nécessairement que ces émissions arrivent à Disney +, mais c’est Disney qui sent les eaux pour voir s’il y aurait un intérêt à les avoir disponibles.

Aimeriez-vous voir ces émissions sur Disney +?

Merci à @Inklad d'avoir partagé ces informations

