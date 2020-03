Enregistrez-le! Découvrez la boisson rafraîchissante que vous pouvez faire avec la peau d’ananas

L’ananas est un fruit délicieux qui peut être utilisé pour préparer des plats sucrés et salés et il est délicieux … Découvrez cette boisson rafraîchissante que vous pouvez faire en utilisant sa peau!

Avec cela, vous pouvez faire une boisson fermentée rafraîchissante, qui dans certains pays d’Amérique latine est appelée “guarapo à l’ananas”. C’est très facile!

Il suffit de prendre les écorces d’ananas et de les verser dans une cruche avec de l’eau. Laisser fermenter plusieurs jours, deux suffisent.

Le résultat sera un liquide laiteux, mais transparent et pétillant, grâce au gaz produit par la fermentation.

Gardez à l’esprit que plus vous en pelez, plus il sera fort et peut donc contenir des traces d’alcool naturel.

Il ne vous reste plus qu’à ajouter de l’eau, si vous ne voulez pas qu’elle soit aussi forte, et du sucre au goût. Réfrigérez et le tour est joué, le guarapo d’ananas à déguster!

Il existe une variante de cette recette, qui consiste à faire une sorte de smoothie avec le ferment, mais au lieu du sucre, vous devez ajouter du lait concentré et beaucoup de glace.