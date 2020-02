Enrique et Meghan ne peuvent plus utiliser la marque Sussex Royal | Instagram

Il est apparu qu’une source experte sur des sujets concernant Palais de Buckigham, a annoncé la possibilité d’interdire l’utilisation du mot “Royal” au prince Harry et Meghan Markle qui, apparemment, ne pouvaient pas utiliser le terme “ducs de Sussex”.

Certains experts ont souligné qu’un tel changement pourrait affecter la revenu du couple car ils auraient enregistré la marque.

Jusqu’à présent, ils n’ont émis aucune autre option sur la façon de les appeler à partir de maintenant.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Selon le journal Reforma, cet ordre a été émis par la reine Elizabeth elle-même qui a retourné l’ordre sur le prince Enrique et Meghan Markle supprimer le mot Royal (réel, en espagnol) de la marque Sussex Royal qu’ils avaient sur les sites Web et les réseaux sociaux, a rapporté Daily Mail.

Selon les rapports, la décision de la Reine sur l’utilisation du mot est due au fait qu’elle estime qu’il ne convient pas Ducs de Sussex puisque les deux ont décidé de suivre leur propre voie financière.

«Garder les pieds de Norfolk au sec» est ainsi que le personnel de la station de pompage de Wolferton décrit leur travail. Aujourd’hui, la reine a ouvert une installation nouvellement reconstruite 72 ans après que son père, le roi George VI, a ouvert la station d’origine le 2 février 1948. La station se trouve dans le domaine de Sandringham, qui abrite Sandringham House – la résidence privée de la reine et du Royal Famille Le roi George VI a ouvert la station de pompage peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, pour permettre au marais environnant, situé en dessous du niveau de la mer, d’être drainé, asséché et cultivé. Sa Majesté a visité la nouvelle station, qui a été reconstruite au cours des 18 derniers mois pour créer une installation plus respectueuse de l’environnement afin de mieux protéger sa faune locale, y compris les oiseaux nicheurs dans les marais du quartier.

Ce mardi, le mot était toujours sur son compte Instagram et son site Web, donc on ne sait pas si la reine a donné un délai pour qu’il soit supprimé.

À la mi-janvier, il a été signalé que Enrique et Meghan ils ont conclu un accord avec la reine pour obtenir leur indépendance, dans lequel il a été dit qu’ils ne seraient plus appelés ‘Votre Altesse Royale ‘, et que même s’ils conservaient leurs parrainages et leurs associations privées, ils ne pouvaient plus représenter officiellement le monarque.

À Tembisa, Johannesburg, aujourd’hui, le duc et la duchesse se sont rendus pour rencontrer de jeunes entrepreneurs au centre YES – une ruche pour la créativité et l’entreprise sociale. Leur visite a été une incroyable découverte de l’ingéniosité et de l’opportunité – de voir des entreprises qui variaient de la nourriture aux produits sanitaires essentiels pour les femmes locales. Au cours de leur visite, ils ont pu goûter à la nourriture du «Chef Mish» – un gagnant du chef cuisinier local – qu’il prépare sur le site dans le cadre de son activité de restauration et de son café. Ils ont ensuite rejoint les membres de la communauté YES pour participer à des formations et des tests qui les aideront à acquérir des compétences et à trouver du travail. Au troisième arrêt aujourd’hui, l’entrepreneur Moss a montré au duc et à la duchesse les produits biologiques qu’il cultive dans le canton avec l’aquaponie – approvisionnant les restaurants locaux. Et enfin, le duc et la duchesse ont rencontré les femmes derrière les incroyables solutions de soins Blossom – qui fabriquent 80 000 serviettes hygiéniques chaque mois pour les femmes de leur communauté. Ils sont 100% compostables et fournissent un produit essentiel à faible coût pour les femmes et les filles. La duchesse a longtemps fait campagne sur ce sujet et a écrit dans le magazine Time en 2017, en disant: «Dans les communautés du monde entier, le potentiel des jeunes filles est gaspillé parce que nous sommes trop timides pour parler de la chose la plus naturelle du monde. À cela, je dis: nous devons pousser la conversation, mobiliser l’élaboration des politiques entourant les initiatives de santé menstruelle, soutenir les organisations qui encouragent l’éducation des filles à partir de zéro, et dans nos propres maisons, nous devons nous élever au-dessus de notre timidité puritaine en matière de parler de menstruations. ” • Voir notre article précédent pour voir le discours des ducs #RoyalVisitSouthAfrica Photo © images Images PA

Ce qui précède peut être dérivé des plans récents qui ont été révélés sur ce que pourraient être les étapes futures des anciens membres de la famille royale d’aujourd’hui, qui envisagent apparemment de déménager Les anges.

Sur cette décision, des origines fortes sont nées rumeurs car comme il a été publié dans le passé, Meghan Il a le souci de retourner dans le monde du jeu.

Apparemment, ces projets comprendraient également le mineur de Windsor, Harry, et est que les soupçons sont devenus plus forts après une réunion présumée avec Margot Robbie (actrice de Harley Quinn) qui est aussi une amie proche du prince.

