Enrique Guzmán avoue qu’il ne peut pas s’isoler, il n’a pas d’argent: je vis une honte | Réforme

Le chanteur Enrique Guzmán a révélé qu’il n’avait actuellement pas d’argent pour s’isoler chez lui dans la situation actuelle.

Le père de la reine de cœur assure qu’il n’a aucun revenu pour suivre les instructions du gouvernement mexicain et du secrétaire à la Santé.

Le célèbre a commenté que ses comptes bancaires étaient bloqués depuis des mois par le Ministère des finances et c’est dans une crise économique.

Cela pourrait vous intéresser: Enrique Guzmán menace d’uriner la voiture d’Erick Rubín

Tout, tout doit avoir une mesure spéciale car il n’y a pas de revenu, et dans mon cas je n’ai pas de contrats ou d’accords avec qui que ce soit, et je n’ai aucun revenu pour le moment en aucune façon, en aucune façon. Donc, pour mesurer les dépenses, ce que nous avons pour les choses urgentes est dépensé et le reste doit être contrôlé.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

C’est dans une interview pour Sale el Sol, que Guzmán a partagé l’angoisse dans laquelle il vit: N’ayant pas de revenus, oui, je vis dans la disgrâce.

Lire aussi: Enrique Guzmán révèle dans une interview la réconciliation de Silvia Pinal et Frida Sofía

Nous devons tout arrêter … les émissions que je fais sont pour le public et dans ce cas, le public n’a pas à être présent, donc ce que nous faisons, c’est nous contrôler et attendre de bonne foi et de bonne confiance que tout cela avance rapide.

Le chanteur a partagé qu’il a pu survivre avec les projets qu’il a menés récemment mais que la situation est actuellement compliquée.

.