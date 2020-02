Enrique Guzmán refuse de parler de l’opération de Silvia Pinal | Instagram

Enrique Guzmán, ex-mari de Silvia Pinal, refuse de parler des problèmes de santé que l’actrice est censée avoir après avoir subi une prétendue intervention chirurgicale sur le visage dans laquelle des polymères ont été injectés.

La chanteuse mexicaine d’origine vénézuélienne, a évité à tout prix de parler du sujet sur le tapis rouge de la pièce Je ne peux pas me lever aujourd’hui Cela a eu lieu cette semaine.

Je ne saurais pas te dire; Je traite à peine cette famille », a déclaré Guzmán aux journalistes.

Ce qui nous fait penser que sa relation avec la famille de son ex-femme et avec Silvia Pinal elle-même ne va pas bien.

Sur l’insistance de la même presse, il a ajouté qu’il n’a pas eu le temps de s’entretenir avec Silvia Pinal Sur le thème.

Enrique Guzman a toujours montré qu’il est contre les chirurgies esthétiques des Las Pinal, surtout après les problèmes de santé de sa fille Alejandra Guzmán.

Le sujet des chirurgies a été un thème très fort au sein de leur famille, la chanteuse Alejandra Guzmán a déjà subi plusieurs chirurgies pour retirer une substance qui avait été injectée lors d’une opération, ce qui lui a presque coûté la vie.

Maintenant, il est dit que le producteur Silvia il traverse la même situation depuis qu’il a été injecté au visage polymères pour la faire paraître plus jeune et présente des douleurs très fortes, même si elle nie Après avoir effectué une procédure esthétique.

Enrique a également profité de l’occasion pour dire qu’il ne parlerait plus d’aucun de ses collègues ni ne donnerait d’opinion, car il a reçu de nombreuses critique pour la façon dont il plaisante avec eux, comme c’est le cas actuellement des chanteurs Yahir et Kalimba, car le public comprend mal leurs paroles et ne critique que le public.

