Enrique Iglesias et Ana Kournikova seraient parents pour la troisième fois très bientôt

Il y a à peine deux ans, le célèbre couple Enrique Iglesias et Ana Kournikova a présenté pour la première fois leurs jumeaux Nicholas et Lucy au monde, ou du moins en public.

Mercredi dernier, dans l’émission bien connue «Suelta la Sopa», ils disent pouvoir confirmer que les personnes susmentionnées attendent leur troisième enfant.

Pour cette raison, le journaliste Lucho Borrego a fait une déclaration à cet égard: “C’est une confirmation mondiale que le programme” Drop the Soup “est en cours d’exécution aujourd’hui. Nous avons obtenu l’information et nous nous sommes tournés vers des personnes proches d’eux. »

La même chose qui assure que cette nouvelle a également été confirmée visuellement, affirmant la proximité qu’il avait avec l’ancien joueur de tennis, afin qu’il puisse réaliser à quel point son ventre est volumineux, alors il a exprimé ce qui suit: «Quelqu’un m’a donné l’accès pour être très proche et je peux vous informer que vous n’êtes pas enceinte, mais que vous êtes très enceinte. “

En revenant à la première grossesse du couple, en 2017, de fortes rumeurs spéculaient sur la possibilité d’utiliser un ventre de location. Par conséquent, Ana elle-même, d’une manière très discrète, a semblé faire une déclaration à ce sujet en niant une telle version. De telle sorte qu’en ayant sa vie aussi privée que possible, elle a été forcée de télécharger une photo où elle pouvait clairement observer la grossesse.

Une telle rumeur selon laquelle l’ancien célèbre joueur de tennis et le chanteur redeviendront parents existe depuis la fin de 2019, mais les deux sont restés à l’écart en essayant de le cacher à tout prix. Cependant, le programme garantit que le nouveau-né du couple pourrait naître fin mars ou début avril de cette année.

Jusqu’à présent, aucun des deux membres du couple n’a confirmé ou nié les informations, que ce soit via leurs réseaux sociaux ou un communiqué de presse. Eh bien, les deux sont extrêmement prudents avec les photos qu’ils partagent sur leurs réseaux sociaux.

Il convient de mentionner que l’heureux couple a vécu environ 19 ans ensemble, de sorte que les médias et certaines personnes, y compris les fans, ont remis en question la fameuse question: quand est le mariage? À tel point qu’il y a eu plusieurs intervieweurs qui posent ouvertement les questions à Enrique. Cela dit, le chanteur a déclaré en 2018 les raisons pour lesquelles il n’a pas épousé l’athlète, en faisant valoir ce qui suit:

“Le mariage ne définit pas le bonheur d’un couple. En disant cela, vous pourriez penser que je suis contre le mariage, pas du tout. Je pense que c’est génial si c’est ce que vous voulez faire. Mais ce que j’ai toujours dit, c’est que cela ne signifie pas que vous allez pour être plus heureux, je connais des maris qui sont tristes depuis des années. Si vous ne vous mariez pas, ce n’est pas une chose étrange, cela ne signifie pas que vous n’allez pas être heureux, et si vous le faites, cela ne vous fera pas vous sentir plus proche de votre partenaire. ”

Cependant, dans une interview plus récente, la célèbre chanteuse a fait plusieurs déclarations devant les médias et dans ce dernier, la chanteuse a répondu à la question à un million de dollars, quand était le mariage avec Anna Kournikova? Avec un sourire, la chanteuse a dit haut et fort: “Je suis mariée depuis 20 ans”

Se pourrait-il que nous puissions nous attendre bientôt au mariage tant attendu?

