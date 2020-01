Enrique Iglesias et Anna Kournikova sont-ils mariés maintenant et combien d’enfants ont-ils?

Enrique Iglesias et Anna Kournikova sont un couple de célébrités que même leurs plus grands fans ne connaissent pas trop. Le couple a commencé à se fréquenter il y a près de deux décennies, mais comme nous en entendons si peu parler, certains se sont demandé au fil des ans s’ils étaient encore ensemble.

Cette question a reçu une réponse lorsqu’ils sont devenus parents en 2017. Mais les fans ont beaucoup d’autres questions sur la chanteuse espagnole et star de tennis à la retraite. Voici les réponses à la question de savoir s’ils ont décidé de se faire attacher et combien d’enfants ils ont aujourd’hui.

Anna Kournikova et Enrique Iglesias | John Parra / WireImage

Quand Iglesias et Kournikova se sont rencontrés pour la première fois

Kournikova et Iglesias se sont rencontrés en 2001 lorsque la beauté russe était dans son clip pour la chanson “Escape”. Leur chimie était alors indéniable pour quiconque sur le plateau ou en regardant la vidéo et ils ont commencé à sortir ensemble.

En 2002, ils ont fait leurs débuts officiels en couple lorsqu’ils ont foulé le tapis ensemble aux MTV Video Music Awards. Cependant, ils n’ont pas assisté à de nombreux autres événements sur le tapis rouge ensemble après cela, mais ont été repérés de temps en temps lors de dîners et de vacances dans les Caraïbes.

Les rumeurs d’un mariage secret ont rapidement commencé à tourbillonner grâce à un bling que Kournikova arborait.

Sont-ils mariés maintenant?

En 2004, des rumeurs selon lesquelles la sensation de chant et le pro du tennis a atteint un paroxysme après que Kournikova a été photographiée sur le terrain pour le match de l’équipe mondiale de tennis avec une énorme bague en diamant au doigt.

Alors que tout le monde parlait d’une éventuelle cérémonie secrète à Puerto Vallarta, au Mexique, des sources proches de Kournikova ont nié qu’elle et Iglesias se soient mariés. Cependant, les informations selon lesquelles ils disent «oui» ont continué à les suivre pendant des années jusqu’à ce que chacun commence à exprimer son point de vue sur le mariage.

En 2008, Kournikova a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’épouser son beau mais tout allait bien entre eux. Iglesias a également déclaré ne pas ressentir le besoin de faire le nœud.

“Je n’ai jamais vraiment pensé que le mariage ferait une différence”, a-t-il déclaré à Parade en 2012. “Peut-être que c’est parce que je viens de parents divorcés, mais je ne pense pas que vous aimez plus quelqu’un à cause d’un morceau de papier.”

L’artiste «Be With You» a réitéré cela en 2018 et a déclaré qu’ils n’étaient pas mariés.

La vérité est que si Iglesias et Kournikova se sont jamais promenés dans l’allée, nous n’en aurions probablement jamais entendu parler, car ils préfèrent garder ce qui se passe dans leur relation sous silence.

Le couple a réussi à garder secrète la grossesse de Kournikova

Fin 2017, ils ont vraiment choqué les fans quand il a été annoncé que Kournikova avait donné naissance à des jumeaux.

La raison pour laquelle cela était si surprenant est que le public n’avait aucune idée qu’elle était même enceinte. Après l’annonce de la nouvelle, les utilisateurs des médias sociaux ont afflué vers les comptes du couple pour voir s’il y avait des signes qu’ils avaient manqués, mais il n’y avait pas beaucoup de preuves qu’ils s’attendaient. La seule chose que les fans pouvaient souligner, c’est que Kournikova a cessé de publier des photos du corps entier dans les mois précédant les naissances.

La seule chose que le couple privé ne semble pas cacher ces jours-ci est la joie d’être parents et d’avoir posté quelques vidéos des petits Nicholas et Lucy sur Instagram.

En 2018, Iglesias s’est ouvert dans une interview sur ce que c’est que d’être père de deux enfants.

«C’est incroyable. C’est l’un des meilleurs sentiments du monde », a-t-il dit à l’animatrice de télévision britannique Vick Hope. «Je me réveille le matin et je me dis« je suis papa ».»

