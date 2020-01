Enrique Olvera, Daniela Soto-Innes et Santiago Pérez ouvriront un restaurant à Las Vegas

Il ne fait aucun doute que les Mexicains réussissent où ils veulent, dans tous les domaines possibles et dans la nourriture ou, disons; Eh bien, les chefs mexicains Enrique Olvera (Pujol), Daniela Soto-Innes et Santiago Pérez Ils ne sont qu’à quelques jours de l’ouverture d’Elio, un nouveau restaurant à Las Vegas, Nevada.

C’est vrai, comme vous l’avez lu, trois des meilleurs chefs de notre pays et du monde entier ouvriront un nouvel emplacement dans le luxueux hôtel Wynn Las Vegas; cherchant à élargir l’offre gastronomique de ce nouvel espace. Elio présentera un menu de recettes basées sur les riches traditions culinaires du Mexique, infusant les meilleurs ingrédients régionaux et saisonniers. Cette nouvelle expérience présentera un concept de dîner social qui combine un service exquis et une nourriture exceptionnelle dans un environnement énergique, et Il ouvrira ses portes le 19 mars 2020.

«L’incorporation d’Elio sera un moment décisif alors que nous entreprenons l’expansion de la collection de restaurants au Wynn»a déclaré Marilyn Spiegel, présidente de l’hôtel Wynn à Las Vegas. «ATM Group est une force culinaire créative et primée. Elio ne sera pas seulement un endroit pour dîner, mais une destination pour toute la nuit. »

À propos de cette ouverture prochaine, Olvera commenté. «Nous sommes très heureux de nous associer au Wynn pour apporter notre hospitalité emblématique à Las Vegas, une ville dynamique et passionnante qui sait s’amuser»dit Enrique Olvera. «Inspirés par les années 40 et 50, un âge d’or pour le cinéma mexicain, nous cherchons à offrir aux clients un service exceptionnel, ainsi qu’une cuisine authentique et personnelle qui se concentre sur des saveurs mexicaines authentiques. Attendez-vous à une atmosphère festive où le design et les détails des intérieurs vous font ressentir l’élégance et la simplicité du paysage du Nevada. »

Daniela Soto-Innes, Il prendra en charge avec Olvera ce nouveau restaurant. Il y a quelques jours, Daniela a reçu le prix le meilleur chef du monde, Accordé par le 50 meilleurs restaurants du monde formé par plus d’un millier d’experts de l’industrie culinaire dans le monde.

Olvera et Soto-Innes, avec Pérez comme esprit d’entreprise, se sont alliés en équipe pour ouvrir le Les célèbres restaurants Cosme et Atla à New York et Damian, qui ouvriront plus tard cette année à Los Angeles, en Californie.