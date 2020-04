– Enrique Peña Nieto, ancien président du Mexique, est réapparu sur les réseaux sociaux

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Après neuf mois sans utilisation de Twitter, hier après-midi, Enrique Peña Nieto réapparu sur ce réseau social, pour regretter la mort de Gerardo Ruiz Esparza, qui a occupé le poste de secrétaire aux communications et aux transports pendant son mandat de six ans au Mexique.

Même, c’est l’ancien président de 53 ans qui a confirmé par son message, la mort de l’ancien responsable car, jusque-là, on savait qu’Esparza, 70 ans, avait été hospitalisé après un AVC.

L’ex-partenaire de Angelica Rivera Il a fait l’annonce de la mort avec un message sincère: “Je regrette profondément la mort de mon ami et ancien collaborateur, Gerardo Ruiz Esparza, un grand être humain et un fonctionnaire d’excellence.”

«Responsable d’importants projets d’infrastructure à travers le Mexique. Mes plus sincères condoléances et ma solidarité à ma famille et à mes amis. QEPD », a ajouté le Mexicain.

Depuis lundi dernier, il était de notoriété publique que l’ancien fonctionnaire avait été hospitalisé, après un AVC. D’autres fonctionnaires se sont joints aux condoléances de Peña Nieto, tels que Aurelio Nuño, ancien secrétaire à l’éducation, Eruviel Ávila, ancien gouverneur de l’État de Mexico et Antonio Mead, ancien candidat à la présidence du PRI.

Il est à noter que depuis juin de l’année dernière, Enrique Peña n’avait pas utilisé son compte Twitter, alors qu’Instagram ne l’a pas utilisé depuis mai 2019, date à laquelle il a rendu officiel son divorce avec Angélica Rivera, avec qui il a eu un mariage d’un peu plus de 10 ans.

Souvenons-nous qu’après la fin de son mandat de six ans, Peña a opté pour la discrétion et a préféré vivre loin des yeux du public, bien que sa vie personnelle après la présidence continue d’être dans l’intérêt collectif.

Et pour preuve, l’agitation causée par les médias par sa fréquentation avec Tania Ruiz, avec qui il a commencé à sortir après leur divorce. Au fil des mois, le mannequin a progressivement révélé les détails de sa romance, bien que récemment la direction de sa relation n’ait pas été connue et qu’une possible rupture se soit répandue.

La dernière nouvelle du couple a été donnée le 17 février, lorsque Tania Ruiz a publié une photo inédite avec Peña Nieto et lui a dédié un message romantique.

Bien que ces derniers mois, la mariée et le marié soient restés à l’écart des projecteurs, il semble que les amoureux ne voulaient pas passer inaperçus le jour de la Saint-Valentin pour démontrer leur grand amour.

Preuve en est la récente publication du mannequin, qui via son compte Instagram, a partagé une photo inédite à côté de l’ancien président du Mexique dans laquelle les deux apparaissent en arrière et se tenant par la main.

Ruiz a accompagné la carte postale d’un joli message: «Je veux juste que vous sachiez que rien ne me fait me sentir mieux que votre main à côté de la mienne. Dans ta main est ma main, qui ne te libérera pas. “

La mondaine a conclu son dévouement en étiquetant le politicien et en faisant ressortir l’immense amour qu’elle ressent pour lui.

«Quiconque met tout entre les mains de Dieu verra les mains de Dieu en tout. Je t’aime, @epn “, a écrit Tania avec des émojis de cœur.

Photo: Instagram / taniaruize

