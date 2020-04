Ensemble à la maison, concert virtuel historique d’encouragement avant Covid-19

One World: Together at Home, concert virtuel historique d’encouragement avant Covid-19

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Dimanche 19 avril 2020, p. 5

Il y a eu d’innombrables participations, l’une après l’autre, de chanteurs et de musiciens, qui ont rejoint depuis leur confinement – quelque part sur la planète – au concert virtuel historique One World: Together at Home pour donner de la joie et du répit aux coins de la Terre.

Hier, les images de la population isolée générant de la musique à partir de leurs balcons ou fenêtres en raison de la pandémie de Covid-19 étaient une ancre de plus pour rester dans le streaming musical du marathon, qui a précédé un concert virtuel, promu par l’organisation Global Citizen.

Lady Gaga a ouvert la deuxième partie de l’émission, avec un enthousiasme singulier chez Smile.

Il a été suivi, pour le plaisir du public, par Stevie Wonder, qui a chanté Lean sur moi au piano; Pendant ce temps, Paul McCartney, avant de jouer Lady Madonna, a lancé un appel au renforcement des systèmes de santé dans le monde, afin que de telles crises ne se reproduisent plus.

Kacey Musgraves, avec Rainbow, a précédé Elton John, qui, au piano, a donné un message de force à ceux qui travaillent sans récréation, avec moi je suis toujours debout; tandis que le Colombien Maluma préférait le thème du Carnaval.

Les Rolling Stones sont apparus, chacun de leur confinement, pour faire vibrer les téléspectateurs avec Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez.

Plus de huit heures

One World: Together At Home était une activité de plus de huit heures divisée en deux formats: le premier via le streaming, suivi d’un spécial télévisé avec la participation des Lady Gaga, Rolling Stones, Paul McCartney et Stevie Wonder susmentionnés, ainsi que Taylor Swift et Billie Eilish, parmi d’autres stars qui ont envoyé des messages d’espoir, de solidarité et de force.

▲ Elton John – sur la photo, lors de sa participation au festival Marseille Starlite il y a deux ans – a consacré son thème Je suis toujours debout, pour encourager ceux qui travaillent sans relâche pendant la pandémie.Photo .

▲ La chanteuse Lady Gaga, qui apparaît dans une performance de 2017, a ouvert la deuxième partie de l’émission.Photo .

L’émission télévisée spéciale a été diffusée simultanément sur ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia et a présenté Pharrell Williams, Céline Dion, Lizzo, J Balvin et Andrea Bocelli.

Pendant le streaming, ainsi que les multiples participations des invités, les appels à rester à la maison se sont succédé, mettant l’accent sur les mesures sanitaires, appuyées par le témoignage de spécialistes et des images d’agents de santé luttant contre le virus et aidant les malades .

Depuis une chambre, un bureau, le salon ou le jardin; vêtus de t-shirts et de jeans, avec des casquettes, les chanteurs et les groupes ont été placés devant leurs appareils pour transmettre leur participation.

Les instruments qu’ils utilisaient étaient des guitares, des pianos, des claviers; certains ont même préféré une piste musicale pour interpréter les chansons qui ont maintenu des millions d’internautes liés à l’événement virtuel historique pendant plusieurs heures.

Au début, dans une première étape, The Killers a suscité un tollé sur les réseaux sociaux avec son apparition; tandis que l’ancien footballeur David Beckham, l’acteur Matthew McConaughey et la chanteuse brésilienne Anitta, entre autres, ont invité les téléspectateurs à rester chez eux et à suivre les mesures sanitaires.

Lors du streaming, les internautes avaient déjà écouté tous les réseaux sociaux de Charlie Puth, John Legend, Annie Lennox, Common, Michael Bublé, Juanes, Luis Fonsi, Natti Natasha, Picture This et Sebastián Yatra, entre autres chanteurs de genres variés qui ils ont rejoint l’effort mondial contre Covid-19 et à l’appui de l’Organisation mondiale de la santé.

