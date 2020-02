Ensemble de marche du chaos pour la sortie de 2021

Chaos Walking prêt pour la sortie de 2021

Que leurs oreilles sonnent à la suite de notre article plongeant dans la possibilité de la sortie du film ou de la reprise de la post-production pour conclure, Lionsgate a annoncé que le très attendu Marche du chaos avec Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi) et Daisy Ridley (Star Wars: The Rise of Skywalker) a une nouvelle date de sortie fixée au 22 janvier 2021! Le film a terminé la première photographie principale en novembre 2017.

CONNEXES: CS Soapbox: la marche du chaos de Doug Liman sera-t-elle jamais libérée?

Le film met en vedette Tom Holland (Captain America: guerre civile, Spider-Man: Retrouvailles) comme Todd Hewlitt et Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi) en tant que Viola Eade, et co-stars Mads Mikkelsen (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que maire Prentiss, Nick Jonas (Jumanji: Bienvenue dans la jungle) comme Davy Prentiss Jr., Demian Bichir (Alien: Covenant) comme Ben, Fils de l’anarchie créateur Kurt Sutter comme Cillian, et David Oyelowo (Selma, Interstellaire) comme Aaron.

L’adaptation au grand écran de la trilogie pour jeunes adultes de l’auteur Patrick Ness est dirigée par Doug Liman (Bord de demain, M. et Mme Smith), et Lionsgate, qui dépense entre 90 et 100 millions de dollars pour le film, espère que l’ambitieux thriller de science-fiction lancera une franchise. L’histoire post-apocalyptique officiellement décrite comme suit:

De l’auteur lauréat du Carnegie Award, Patrick Ness propose une expérience cinématographique audacieuse au-delà de l’imagination. Todd Hewitt vit sur la planète lointaine du Nouveau Monde – un nouvel espoir pour l’humanité jusqu’à ce qu’il soit frappé par «The Noise», un virus qui inflige des visions immersives de chacune de ses pensées. La cacophonie rend beaucoup de fous jusqu’à ce que Todd fasse une découverte cachée et silencieuse: il y a une fille nommée Viola, qui peut être la clé pour ouvrir les secrets à plusieurs niveaux du Nouveau Monde. Ensemble, les deux compagnons improbables sont contraints à une aventure à l’articulation blanche dans une planète inexplorée – essayant de s’échapper et de se cacher dans un environnement où toute pensée est entendue, tout mouvement vu – alors qu’ils découvrent tous deux la vérité sur la vie qu’ils ont laissée derrière eux et le monde spectaculaire qu’ils ont appris à appeler chez eux.

CONNEXES: Tom Holland et le chaos de Daisy Ridley marchent pour obtenir des reprises majeures

Doug Davison (qui a travaillé avec Liman sur Fabriqué aux États-Unis) et Alli Shearmur (Rogue One: une histoire de Star Wars, Cendrillon) produisent Marche du chaos avec Robert Zemeckis et son partenaire ImageMovers Jack Rapke.

Marche du chaos a été initialement prévu pour une sortie le 1er mars 2019, mais les nouvelles prises de vue étendues ont repoussé la sortie à sa version actuelle du 21 janvier 2021.