Entertainment légendaire et partenaire nerdist pour 3 films et 3 semaines “MonsterVerse Watchalong”

LAISSEZ-LES COMBATTRE… dans le confort de votre foyer.

Jusqu’à présent, trois films composent «MonsterVerse» de Legendary et avant l’arrivée du quatrième film Godzilla vs Kong, Legendary s’associe à Nerdist pour un événement amusant qui débutera cette semaine.

Legendary a annoncé aujourd’hui Monsterverse Watchalong commencer cela Jeudi 9 avril, permettant aux fans de revivre le trio de films du Monsterverse – Godzilla (2014), Kong: l’île du Crâne, et Godzilla: le roi des monstres. Mettre en évidence la pléthore d’activités entourant chaque visionnage sera un rare aperçu des coulisses de chaque film, y compris des œufs de Pâques, des anecdotes et bien plus sur les chaînes sociales de Legendary et Nerdist, et comprendra quelques invités surprise.

L’horaire du Monsterverse Watchalong est le suivant:

Jeudi 9 avril à 17h HNP – Godzilla (2014)

Jeudi 16 avril à 17h HNP – Kong: Skull Island

Jeudi 23 avril à 17h HNP – Godzilla: le roi des monstres

Vous pouvez suivre à:

@Legendary sur Twitter

@Legendary sur Instagram Stories

@Nerdist sur Twitter

@Godzillamovie sur Twitter

@Kongskullisland sur Twitter

Pour participer au Monsterverse Watchalong, les fans doivent frapper le jeu à exactement 17 heures PT / 20 heures HE chaque jeudi. Legendary ajoutera aux festivités en fournissant un contenu approfondi spécial et des commentaires sur ses canaux sociaux, amenant les fans à l’intérieur des films comme jamais auparavant.

Chaque versement Monsterverse est disponible numériquement pour un accès facile sur la plupart des appareils.