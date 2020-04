Entités en avance sur le gouvernement fédéral dans le Coronavirus

Mexico – Face à la pandémie de Covid-19 qui sévit au Mexique, au moins une douzaine d’États ont imposé des mesures de confinement plus sévères pour contenir la propagation du coronavirus qui, dans de nombreux cas, est en avance sur le gouvernement fédéral.

Les actions d’isolement social entreprises par les autorités et les citoyens sont notoires, bien avant celles émises par le gouvernement fédéral, montrant que l’exercice du pouvoir dans les entités peut se faire sans médiation centraliste.

La situation a fait que les 72 municipalités de Sonora ont accepté d’activer l’emprisonnement obligatoire et d’établir des causes justifiées. pour circuler sur les voies publiques, comme l’acquisition de nourriture et de médicaments.

# COVID19 a atteint un point critique et nous devons franchir une étape décisive. Écoutez attentivement ce message afin de savoir où nous allons et quelles mesures devront être appliquées à partir de lundi. Aidez-moi à me répandre. – Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 19 avril 2020

Pour sa part, le gouvernement de Jalisco a approuvé l’application d’amendes et de sanctions contre les personnes qui ne respectent pas la quarantaine, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à 36 heures d’arrestation administrative pour ceux qui sortent dans la rue pour mener des activités non essentielles et pour ne pas utiliser de masques faciaux.

Le Michoacán s’est associé à l’application de mesures sévères contre la propagation du virus. En signant un décret, il a prévenu qu’en cas de Le non-respect de la restriction sera infligé des amendes aux sanctions d’isolement obligatoire et à l’exécution de travaux communautaires.

Pour l’État de Guerrero, le gouverneur Héctor Astudillo a indiqué que, si nécessaire, il signera un décret afin que l’internement est obligatoire, en plus il a déjà appliqué des mesures telles que l’interdiction de la vente d’alcool jusqu’à 8 heures du soir; mesure similaire à celle appliquée dans les États de Coahuila, Nuevo León et Sinaloa.

Toujours à Durango, le gouverneur José Aispuro Torres a annoncé qu’en collaboration avec ses conseils municipaux, ils appliqueraient des infractions aux personnesJe sais qu’ils descendent dans la rue pour des activités non essentielles.

Le gouverneur de Chihuahua, Javier Corral a publié de nouvelles mesures sanitaires pour se conformer à l’entité, ce qui comprend la réduction des personnes dans les transports publics, service privé, ainsi que dans les supermarchés.

À Baja California Sur, les autorités sanitaires ont signalé que les personnes décédées de Covid-19 pourraient ne pas être sur une base régulière, et les salons funéraires doivent avoir des mesures de protection élevées pour les personnes qui seront en contact avec le corps.

À Coahuila, il a été annoncé que des personnes chez qui on avait diagnostiqué Covid-19 avaient été mises à la disposition du ministère public et qu’elles étaient capturées sans respecter la quarantaine.

A Colima, les gens qui veulent Pour entrer dans l’État, ils doivent prouver qu’ils exerceront l’une des activités jugées essentielles pendant la détention.

Bien qu’il soit positif que certains États et municipalités aient devancé le gouvernement fédéral, non seulement dans les mesures de distanciation sociale, mais aussi dans leurs déclarations d’urgence respectives, il est indéniable qu’il n’y a pas de coordination entre l’exécutif mexicain et les gouverneurs, ce qui aggrave l’insécurité juridique à laquelle sont confrontés les secteurs productifs.

ARH