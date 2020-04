Entre les larmes et la douleur de ses mains détruites par tant de travail, cet enfant choque les réseaux

Une réalité qui a choqué tout le monde dans les réseaux

Les enfants travailleurs sont l’une des réalités les plus dures au monde auxquelles les pays doivent faire face. Les enfants ne sont pas à blâmer d’être nés dans des communautés aussi marginalisées.

En Amérique latine, cette réalité est vécue par des millions d’enfants à travers le continent, et au Brésil, c’est un endroit où cette différence devient grande. Environ 2 millions de mineurs, âgés de 5 à 17 ans, doivent travailler. Plus de la moitié le font illégalement.

Arianne, reporter pour le média Record TV Goiás Candidoque, est allée mener une enquête dans la communauté marginale de Trinidades, à Rio de Janeiro.

Là, il a trouvé l’histoire de Cauã, un petit qui a la responsabilité d’un homme plus âgé. Les conditions dans lesquelles il vit sont précaires et il vit dans une maison en carton avec sa sœur Lidia, 13 ans, et sa grand-mère Elisabet, qui souffre de problèmes de santé et ne peut pas aller travailler.

«J’ai eu un accident au travail il y a quelques années, je me suis fracturé la clavicule. Depuis que je n’ai pas eu la chirurgie à ce moment-là, aujourd’hui je ressens beaucoup de douleur et je ne peux faire aucun effort avec mon bras“Dit la grand-mère.

Cauã parvient à subvenir aux besoins de sa maison. Le mineur avec seulement 10 ans travaille depuis qu’il a 6 ans pour transporter ce dont ils ont besoin pour survivre à la maison. Ils n’ont toujours pas fini de payer le terrain sur lequel ils vivent.

Le travail du mineur est de nettoyer le terrain, de collecter des matériaux recyclables pour les revendre plus tard. Voyant la situation à Cauã, la journaliste a été surprise de voir que, malgré sa pauvreté, il a tout organisé et rangé à la maison.

Quand il pourrait avoir quelques mots avec le mineur, Cauã n’a pas pu résister aux larmes de tout ce qui s’est passé. Arianne ne pouvait pas croire à quel point les mains du garçon étaient brisées, couvertes de callosités et de cicatrices.

“Regarde tes mains, ce ne sont pas les mains d’un enfant, sont les mains d’un adulte fatigué de tant de travail“Il a dit au petit garçon.

Le rêve de l’enfant est de grandir pour devenir policier. L’entretien est rapidement devenu viral et a provoqué les larmes de millions de personnes qui sont intervenues. Ils ont organisé une page de collecte de fonds, où ils ont réussi à collecter environ 17 000 $ pour la rénovation de la maison Cauã.

Cette histoire a une fin heureuse, car l’enfant a actuellement reçu le soutien de millions de personnes, mais en Amérique latine, tout le monde n’a pas cette opportunité. Partagez cette histoire pour faire remarquer les petits