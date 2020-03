Entre Pancho Villa et une femme nue, travaillez pour rire du machin de gauche

▲ Moisés Arizmendi, dans la pièce Photo publiée avec l’aimable autorisation de la production

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. 7

Entre Pancho Villa et une femme nue, c’est l’histoire d’un grand amour interrompu par le sexisme.

Gina et Adrián s’aiment, mais le machisme apparaît, capable de perturber la relation la plus proche et d’éteindre une romance. Cet élément se révèle entre une conjonction du passé et du présent, a expliqué Ana Francis Mor, directrice de l’œuvre créée en 1993, qui pose le problème entre une féministe et une intellectuelle de gauche.

Il y a vingt-sept ans, a poursuivi Mor, être féministe était bien plus qu’inavouable, et être un individu de gauche signifiait l’espoir qu’il était possible de conduire le Mexique dans une meilleure direction, qu’il combattait et adoptait des préceptes révolutionnaires.

Cette comédie est très drôle et plus actuelle que jamais; De plus, nous n’avions pas le caractère du mâle à gauche aussi bien localisé, que celui du pistolet et des coups, mais cet archétype à cette époque était à peine entrevu et est très clair. C’est le moment d’assister à rire de notre gaucher de confiance.

Un autre personnage qui refait surface est Pancho Villa, qui est imaginé par cet écrivain et cet homme de gauche. Au début, cela pourrait être le cupidon entre les deux; plus tard, avec son propre machisme, il intervient par amour. C’est la métaphore à laquelle l’auteur, Sabina Berman, fait allusion.

Six personnages convergent sur scène, insérés dans un espace minimaliste, moderne et épuré; “De plus, des éléments anachroniques apparaissent, comme Pancho Villa et la révolution mexicaine – bien sûr, le passé se produit dans l’imagination de l’écrivain – mais il y a beaucoup de jeux physiques, de balles et d’effets spéciaux.”

La pièce, qui pourrait être un baume pour le cœur, est présentée au Rafael Solana Theatre (Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco, Coyoacán). Dans le casting sont Gabriela de la Garza, Moisés Arizmendi, Alexis De Anda, Fernando Bonilla, Lambda García et Conchi León. Fonctions: vendredi 20h30, samedi 17h et 19h30 et dimanche 18h.

