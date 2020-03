Entrepreneurs et travailleurs, nous ferons avancer le Mexique: Canacintra

Mexico.- Le président de la Chambre nationale de l’industrie de la transformation (Canacintra), Enoch Castellanos, a exhorté les industriels à prendre des mesures strictes face à la nouvelle phase de la pandémie à laquelle le Mexique est confronté aujourd’hui.

Prendre soin de la santé de chacun dans nos industries est le plus important, nous vous demandons donc de suivre ces recommandations face à la pandémie # COVID19 #EsHoradeActuar pic.twitter.com/hnCVkjkClQ

– Enoch Castellanos Férez (@enoch_cfz) 23 mars 2020

Le représentant des industriels a conclu en déclarant que “ensemble, nous, employeurs et travailleurs, allons faire avancer le Mexique, il est temps d’agir”.

La Chambre nationale de l’industrie de la transformation a réitéré son engagement à maintenir les chaînes d’approvisionnement et les emplois, conformément aux instructions du secrétaire à la Santé, voire à les dépasser parmi nos travailleurs, a annoncé le président de Canacintra, Enoch Castellanos, lors d’une conférence de presse.

Il a souligné au nom des industriels que pour conserver leur emploi, ils ont besoin d’une table d’aide du gouvernement, car il n’y a aucun moyen pour qu’une petite et moyenne entreprise puisse supporter plus de 3 quinzaines en payant le salaire de ses travailleurs si leurs ventes baissent. Nous avons besoin du soutien du seul qui a la capacité de le faire, se référant à l’État mexicain.

Il a insisté sur le décalogue des actions que les employeurs ont demandées au gouvernement fédéral pour protéger les micro, petites et moyennes entreprises. Tels que: la subvention de 100% de la contribution de la sécurité sociale et du logement pour la durée de l’urgence, qui peut compenser les impôts au cours de l’exercice 2020, reporter de 90 jours la limite de production des déclarations annuelles, la déduction de 100% des dépenses et avantages sociaux pour les traitements et salaires des petites et moyennes industries.

Entre autres mesures, il a également insisté sur l’acompte des achats ou acquisitions du gouvernement, ainsi que “le paiement des arriérés aux fournisseurs dans les municipalités, les États et la fédération, en particulier PEMEX, qui doit plus de 140 milliards pesos aux fournisseurs », a-t-il souligné.

Il a mentionné comme une mesure pertinente par le gouvernement Tabasco, et qu’elle peut servir d’exemple pour le reste du pays; le crédit aux petites entreprises de 90 jours pour payer l’électricité.

Ces derniers jours, la monnaie nationale s’est dépréciée à 25 pesos pour un dollar. Malgré le fait que l’urgence sanitaire causée par COVID-19 au Mexique était encore en phase 1, elle avait déjà fortement impacté les marchés et les prévisions économiques, prévoyant une baisse significative de l’économie pour cette 2020, a déclaré Enoch Castellanos.

Ces données placeraient le Mexique devant l’une des plus grandes crises économiques de l’histoire nationale, dont l’impact social sur les familles mexicaines et surtout sur celles qui en ont le moins, devient des proportions incalculables.

“Nous ne ferons avancer le pays que si l’autorité et l’initiative privée travaillent ensemble, ensemble. Mais nous exigeons des garanties, parce que l’économie ne fonctionne pas s’il n’y a pas de liberté d’entreprise garantie à l’article 5 de la Constitution, il n’y a pas de liberté si l’état de droit est violé », a-t-il conclu.

