Entretien avec CS: ​​Warwick Davis de Maleficent 2

ComingSoon.net a eu la chance de s’asseoir avec le légendaire Warwick Davis, qui a joué un rôle central dans Maléfique: Maîtresse du mal, pour discuter de la dernière version en direct de Disney. Il a beaucoup parlé de son personnage, de ses techniques d’acteur et de ce que c’est que de travailler sur une production aussi énorme.

Dans Disney’s Maléfique: Maîtresse du mal, Aurora (Elle Fanning) et Prince Phillip (Harris Dickinson) décident de se marier et de quitter leurs nids royaux – ce qui ne convient pas trop aux deux parents. Maléfique (Angelina Jolie) se méfie des intentions de Phillip et de la mère de Phillip, la reine Ingrith (Michelle Pfeiffer) soulève des inquiétudes quant à l’influence de Maléfique sur Aurora – les royaumes donnent aux forces obscures en jeu. Maléfique est toujours considéré comme un ennemi sombre et dangereux pour les humains, mais lorsque des alliés inattendus se présentent pour l’aider, le sort de la terre est entre ses mains alors qu’une menace insidieusement voilée se lève.

Bientôt disponible: Dans Maléfique, vous incarnez un personnage appelé Lickspittle. Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce personnage et en quoi diffère-t-il des autres personnages que vous avez joué au fil des ans?

WD: Eh bien, ce qui m’a attiré dans le projet, c’est que j’ai vraiment apprécié le premier film et je pensais que ce serait un monde charmant de faire partie de… et le personnage, je veux dire dans le script, il se lit très bien. Il a un petit voyage à travers le film – il a aussi des moments importants en ce qui concerne l’intrigue – et il semblait y avoir une belle sorte de résolution pour lui à la fin. J’étais excité de penser que je pouvais définitivement faire quelque chose avec ce gars. Je pensais que son laboratoire avait l’air vraiment cool quand il était décrit dans le script; et aussi l’idée qu’à son insu, il est l’un des Maures mais obligé de faire ce qu’il fait pour survivre.

CS: Vous avez mentionné le laboratoire. Dans les fonctionnalités spéciales, vous avez parlé des détails de cet ensemble et de ce que vous ressentiez comme une extension du personnage. Cet ensemble a-t-il changé la façon dont vous avez abordé le personnage?

WD: Je ne dirais pas que cela a changé la façon dont je l’ai abordé, mais cela vous en informe certainement davantage. Vous en tirez des informations parce que, par exemple – et vous n’avez jamais pu le voir dans le film – il a un petit lit sous le banc. Pour moi, c’était comme, wow ce mec dort ici aussi! C’est son monde que nous voyons à l’intérieur de ces quatre murs. Cela commence à vous aider à comprendre pourquoi il fait ce qu’il fait. Vraiment, c’est une situation sous haute pression. S’il ne suit pas son travail, il restera ici jusqu’à sa mort ou jusqu’à ce que la reine décide qu’elle ne lui sert plus. Ainsi, les environnements sont tous très importants. Quand j’ai vu le set pour la première fois, je me suis familiarisé avec lui. Même dans les premiers stades de la construction, j’étais là à essayer des choses – en utilisant l’ascenseur et en m’assurant qu’il était à la bonne hauteur, etc. Il en va de même pour les accessoires, dont j’ai appris au fil des ans qu’ils sont tout aussi importants. Sur Maléfique, on m’a donné le choix – il y avait une table pleine d’outils et de différents appareils et choses, et ils ont dit à quoi ressemblez-vous ici? Je ramasserais quelque chose n’ayant aucune idée de ce qu’il fait, mais ce serait vraiment bon pour mesurer la poudre, ou quoi que ce soit. J’ai fait une sélection… et puis je disais au réalisateur: «C’est pour ça, et c’est comme ça que je vais ramasser ça.» J’étais une sorte d’expert dans mon propre monde, que vous devez devenir je pense pour ces sortes de personnages.

CS: Absolument. Alors, dans la même veine, qu’est-ce que ça fait de travailler sur un grand film comme celui-ci aux côtés d’Angelina Jolie, où vous avez tous ces extras, et des costumes et du maquillage somptueux et tous ces grands ensembles par rapport à certains des plus petits projets que vous avez travaillé?

WD: Au début, cela semble assez intimidant car vous avez des centaines de personnes impliquées, des ensembles énormes et vous êtes dans tout ce maquillage. En fin de compte, tout se résume à la même chose – il s’agit d’un moment devant une caméra avec un réalisateur et peut-être d’autres membres de la librairie, mais tout est concentré sur ce tout petit moment. Quelle que soit la taille de la production, c’est toujours le même résultat; il s’agit toujours de ce moment devant la caméra. J’ai également appris cela au fil des ans. Et une fois que vous y arrivez, cela ressemble beaucoup à travailler sur la production sur laquelle vous travaillez. Vous ne devez pas laisser la taille de la production vous mettre la pression ou changer la façon dont vous vous comportez ou travaillez. C’est la même chose. C’est votre moment de faire ce que vous faites. Tout le monde a déjà vécu ses moments – le département des costumes a créé les costumes, l’équipe de la caméra a veillé à ce qu’il y ait du film dans la caméra, les gars de l’éclairage ont allumé les lumières – maintenant c’est à votre tour de faire ce que vous faites. J’ai appris que ce moment est important et vous devez vraiment vous assurer que vous obtenez tout de cela parce que sinon vous regardez en arrière et vous dites: «Oh non! J’aurais dû faire ça, ça aurait été mieux. “Vous essayez de vous assurer que vous avez tous ces choix et que vous offrez tous ces choix à la caméra. De cette façon, vous savez que vous avez fait votre part et que vous leur avez donné tout ce que vous avez. Ensuite, c’est à eux de choisir ce qu’ils mettent dans le montage. Ce n’est que par l’expérience que vous apprenez cela. Ma fille est une actrice et elle revient souvent du travail en disant: «Oh, j’aurais dû – j’ai donné ce que j’ai donné, mais j’aurais dû faire ça!» Et je lui dis simplement: «Ne t’inquiète pas pour ça, parce que ça n’aura pas d’importance. Personne ne saura jamais ce qui aurait pu y être. Mais à l’avenir, assurez-vous de passer par chaque scénario avant afin de tout offrir. »

CS: Vous avez joué beaucoup de personnages différents au fil des ans. Préférez-vous jouer différents personnages, ou aimez-vous ajouter plus à un personnage précédent?

WD: J’adore revisiter les personnages car tout le travail acharné est fait d’ici là. Vous comprenez comment ce personnage vit et respire. Il est relativement facile de revenir en arrière, vous développez simplement ce que vous savez déjà. Je l’ai fait avec Weazel dans Solo, pour revenir à ce personnage, vous dites: “ D’accord, je connais un peu ce gars. ” Et faire des suites, comme quand nous avons fait Leprechaun 1, 2, 3, 4, 5, et 6… à chaque fois revenait simplement à un vieil ami et jouais un peu plus. Et vous pouvez vous amuser un peu plus, car cela ressemble aussi beaucoup à une seconde nature. Vous n’avez pas à penser autant au personnage. Pensez simplement à ce qu’il fait. Et puis il est capable de réagir plus facilement en tant que personnage. Cela devient une chose plus naturelle à faire et davantage une action réflexe qu’une décision consciente réelle. J’aime plutôt faire ça – revenir à quelque chose est vraiment sympa. Et aussi, quand vous faites ce genre de personnages, vous savez que le public a aimé ça parce que c’est la raison pour laquelle vous recommencez. Il y a une demande pour cela, ce qui est très satisfaisant en soi.

