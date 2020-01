Entretien avec Daniel Rojas Composer sur Kipo et l’ère des Wonderbeasts

La dernière série animée de Netflix, Kipo et l’âge des merveilles, a été lancée la semaine dernière et les téléspectateurs n’en ont déjà pas assez. Nous avons réussi à décrocher une interview avec le compositeur derrière la bande originale de la série.

Après avoir passé toute sa vie à vivre dans un terrier souterrain, une jeune fille nommée Kipo se lance dans une aventure à la surface d’une fantastique Terre post-apocalyptique. Elle rejoint un groupe hétéroclite de survivants alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers un pays des merveilles vibrant où tout ce qui tente de les tuer est carrément adorable. La série a été créée et exécutée par Radford Sechrist (How to Train Your Dragon 2) et exécutif produit et développé pour la télévision par Bill Wolkoff (L’homme qui est tombé sur Terre).

Il y a beaucoup de choses qui distinguent cette série des autres émissions animées à la télévision en ce moment: le style d’animation unique, les personnages ethniquement divers et la musique incroyable qui en est quelques-uns. L’homme responsable de la partition éclectique du spectacle, le compositeur Daniel Rojas. Rojas a non seulement marqué la série mais il a également écrit des chansons originales pour le projet.

Cela n’a rien de nouveau pour Rojas, car il a écrit des partitions et des chansons pour une variété de longs métrages, émissions de télévision et jeux vidéo, y compris de la musique présentée dans le film oscarisé Room, le thriller Money Monster de Jodie Foster et Downsizing d’Alexander Payne. Pour en savoir plus sur l’élément musical de Kipo et l’ère des Wonderbeasts, nous avons décidé de parler avec Rojas. Lisez l’interview complète ci-dessous et assurez-vous d’écouter maintenant la mixtape de la saison 1 de Back Lot Music sur iTunes et Spotify.

-Non seulement vous avez marqué Kipo et The Age of the Wonderbeasts, mais vous avez également écrit beaucoup de chansons lyriques qui sont jouées dans la série. A-t-il été difficile de marquer et d’écrire les chansons en même temps?

Il y avait quelques défis mais dans l’ensemble, j’ai l’impression que c’était plus bénéfique que problématique. Étant donné que la partition a toujours été conçue avec une forte influence de la chanson à l’esprit, l’écriture de certaines des chansons avant que je commence à marquer m’a donné une palette de travail plus tard. J’ai même pu saisir des sons spécifiques des chansons et les mettre dans les indices de score pour ce personnage ou ce gang muet. En revanche, certaines chansons ont été écrites en post et celles alimentées par les sons de la partition. Un exemple est «Ne vous arrêtez pas maintenant», qui est basé sur ma réplique pour les Mega Dogs. Alors même si le timing était parfois un peu pressé, j’ai l’impression que cela me permettait de garder une cohésion qui serait plus difficile à réaliser autrement.

WoN: Dans quelle mesure avez-vous travaillé en étroite collaboration avec les superviseurs de la musique de l’émission? Si vous créiez également des chansons originales, j’imagine que beaucoup se chevaucheraient avec elles?

Très proche! Kier et / ou James étaient à chaque réunion musicale que nous avions et nous étions en contact tout le temps. Nous discuterions ensemble des meilleurs endroits pour les chansons et nous demanderions si une licence ou une chanson originale était la meilleure chose à faire. Ils ont également donné des suggestions et des commentaires sur les chansons originales lorsque je les écrivais. Heureusement, nous étions généralement sur la même longueur d’onde, ce qui a rendu notre travail beaucoup plus facile des deux côtés.

WoN: Kipo et l’ère des Wonderbeasts reçoit de nombreux éloges pour la diversification de leurs personnages. Cette diversité vous permet-elle de repousser aussi l’enveloppe avec la partition et leurs thèmes?

Absolument! La vision de Rad Sechrist pour le spectacle était d’être diversifiée et inclusive sur tous les fronts, y compris la musique. Nous voulions exploiter une tonne de genres différents et les mélanger tous: prendre des riffs de banjo folk et les mettre au sommet d’un battement de piège, écrire une pièce classique pour Scarlemagne mais en faire un remix hip-hop – c’était un puriste cauchemar! Nous avons également eu la chance que notre directeur de studio et l’équipe musicale de Dreamworks partagent la même vision et nous ont permis de nous échapper avec des idées délirantes!

WoN: Avez-vous une chanson préférée que vous avez écrite pour la série? Pourquoi est-ce que ça vous dépasse?

Je n’ai pas vraiment de favori mais j’aime Purple Jaguar Eye à cause de toute la séquence visuelle. C’est un moment unique dans la série et nous allons vraiment laisser passer la chanson. Nous savions que Sterling K Brown était un bon chanteur, mais je ne savais pas qu’il était SI bon. L’idée était de mélanger du rock psychédélique dans la veine de Bowie ou Rush du début des années 70, avec une ambiance Gorillaz – mais Sterling l’a amené à un tout nouveau niveau avec sa voix profonde et distincte.

-Le légendaire rockeur Joan Jett exprime le personnage de Camille. Avez-vous pu travailler avec elle musicalement dans l’émission? Si oui, à quoi cela ressemblait-il?

Malheureusement, je n’ai pas pu travailler directement avec elle. Mais elle a aidé à façonner le personnage de Camille et des serpents à bascule dans son ensemble, alors j’ai été influencé par sa présence dans la série lorsque j’écrivais la partition et les pièces instrumentales que nous entendons sur l’épisode de Cactus Town.

WoN: Beaucoup de compositeurs qui marquent des émissions en streaming disent que vous avez l’impression de marquer un long film de 5 à 10 heures car ils peuvent être visionnés en continu. Est-ce le cas avec Kipo?

Je n’ai pas ressenti ça dans cette série, principalement parce que presque chaque épisode introduit un nouveau monde et un gang de muets, c’était donc presque comme recommencer à zéro à chaque fois. Il y a des thèmes de score qui restent constants mais j’ai senti qu’ils étaient nécessaires pour assurer une certaine continuité. Je n’ai pas eu à faire face au risque de devenir répétitif parce que chaque épisode m’a permis de jouer avec de nouveaux genres et sons.

WoN: Y a-t-il d’autres émissions Netflix que vous regardez actuellement où le score se démarque particulièrement?

Je n’ai regardé que quelques épisodes, mais Ozark (saison 3 à venir en mars) a un score vraiment cool! Sons très intéressants.