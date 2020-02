Entretien avec Hunters Showrunner: Nikki Toscano – / Film

Publié le jeudi 20 février 2020 par Fred Topel

Al Pacino prend sa première série télévisée en streaming dans la nouvelle série d’Amazon Chasseurs. Il incarne Meyer Offerman, un survivant de l’Holocauste à la tête d’une équipe de chasseurs nazis en 1977 à New York. Alors que David Weil a créé la série, il partage les fonctions de showrunner avec Nikki Toscano. Toscano provient d’émissions comme 24: Legacy, Shades of Blue, State of Affairs, Revenge et Bates Motel. La société Jordan Peele, Monkeypaw Productions, produit des chasseurs.

Toscano a discuté avec / Film par téléphone cette semaine du flair stylistique de l’émission, de ses thèmes provocateurs et des bases de sa production. Hunters sort le vendredi 21 février sur Amazon.

David Weil a créé Chasseurs. Alors, comment vous êtes-vous impliqué?

Après avoir mis en place le projet sur Amazon, ils cherchaient un showrunner pour venir et aider David à réaliser sa vision, quelqu’un avec un peu plus d’expérience pour aider David en cours de route.

Vous aviez déjà produit et écrit sur de nombreuses émissions en réseau auparavant. Avez-vous déjà été showrunner auparavant?

Non, je n’etais pas. J’avais quelques pilotes qui n’étaient pas allés en série, mais les émissions sur lesquelles j’étais, j’étais plus à la deuxième place.

Est Chasseurs votre première fois en tant que co-showrunner?

C’était vrai. C’était extraordinaire. J’ai l’impression d’avoir été un peu gâté de faire partie d’un projet que tout le monde, d’Amazon à la société de Jordan Peele en passant par David, était si en retard. J’ai vécu beaucoup d’expériences sur différentes émissions où j’avais été là où cela n’avait pas été le cas, donc c’était une vraie bouffée d’air frais. Cela a rendu le processus extrêmement amusant et intéressant tout au long du chemin.

Avez-vous toujours pensé que vous briseriez le quatrième mur avec des choses comme une bande-annonce de film ou une émission de télévision des années 70?

Oui, c’était le cas dès le début. David et moi avons parlé aux scénaristes et nous voulions créer un spectacle inattendu dans tous les sens, nous les avons donc vivement encouragés à repousser les limites et c’est ainsi que beaucoup de ceux qui ont brisé les scènes du quatrième mur sont nés.

Les utilisez-vous judicieusement? Vous ne voulez pas en faire trop, non?

Oui, je pense qu’il y a un équilibre délicat à utiliser ces scènes comme moyen de ponctuer quelque chose qui se passait dans l’épisode, que ce soit un personnage qui avait fumé beaucoup d’herbe et imaginait quelque chose dans sa tête. Ou, une ponctuation d’une métaphore ou d’un thème que nous essayions de mettre en œuvre dans l’épisode. Il y a certains épisodes qui n’en ont pas et puis il y en a d’autres qui en ont plus d’un. Il essayait vraiment de trouver cet équilibre en cours de route.

Y a-t-il des personnes que vous avez exclues qui ont été présentées dans la salle des écrivains?

Absolument. Je pense que l’une des choses qui ressort de la salle des écrivains à tout moment est la possibilité de faire balancer vos écrivains. Il y a donc beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilisées, d’autres qui le sont. Il s’agissait vraiment de trouver ceux qui, comme je l’ai dit, étaient les meilleurs pour ponctuer ce qui se passait dramatiquement dans l’épisode.

Pourriez-vous partager des idées qui ont été rejetées pour la première saison?

Oh mon Dieu, ça remonte très loin. Nous étions dans la salle des écrivains il y a environ un an et demi, donc j’essaie de réfléchir. Honnêtement, en ce moment, mon esprit est complètement vide, mais je sais qu’il y a des choses qui n’ont finalement pas été retranchées ou qu’il y a eu des choses qui ont été tournées qui ont été retirées des épisodes parce que nous n’avions pas l’impression de ponctuer ce que nous voulions.

Vous avez affaire à un fantasme de vengeance dans une situation où, malheureusement, de nombreuses victimes n’ont pas obtenu justice pour l’Holocauste. Alors, comment suivez-vous cette ligne de satisfaction, mais pas de cavalerie à propos de la véritable tragédie historique?

Je pense que pour David et moi, cela marchait très bien sur la façon de dépeindre la violence et de dépeindre l’Holocauste. C’étaient en quelque sorte deux choses distinctes. Comme vous le remarquerez dans la série, la violence de 1977 est très différente des scènes qui se déroulent pendant la Shoah. Alors qu’en 1977, la sensation était plus pulpeuse, nous nous sommes donné beaucoup de mal pour nous assurer qu’il y avait beaucoup de respect pour les scènes qui ont été tournées pendant l’Holocauste et que la violence qui a été transmise à ces victimes a été suggérée plutôt que montrée. C’est du moins l’équilibre que nous essayions de trouver. Je pense que pour cette émission, notamment en ce qui concerne la violence, il ne s’agissait pas de montrer la violence pour la violence. Il s’agissait davantage de poser la question de savoir quel est le coût de cette violence? Devenez-vous le monstre que vous chassez?

Est-ce un débat constant même entre ces personnages? Meyer commence par dire que la meilleure vengeance est la vengeance, et seulement quelques épisodes plus tard, il fait marche arrière.

Absolument et je pense que c’est le spectacle que nous avons décidé de faire est ce dilemme central. Tout au long de la saison, vous voyez beaucoup de nos différents personnages poser cette question, mais de différentes manières. L’idée qui est cette justice ou est-ce une vengeance? L’idée de faut-il être mauvais pour combattre le mal? Quel est le coût de cette violence? Devez-vous sacrifier votre âme pour le plus grand bien?

Meyer cache-t-il des secrets à sa propre équipe?

Je pense que tous nos chasseurs ont des secrets qu’ils cachent parce qu’ils sont tous informés par des antécédents complètement différents. Je pense que cela fait partie de ce que vous verrez évoluer au cours de la série, en particulier à l’approche de la dernière partie de la saison. Je ne pense pas que ce soit spécifique à Meyer. Je pense que lorsque vous avez un groupe de personnes qui se réunissent et qui sont toutes informées par des antécédents différents, elles ont toutes des choses dans leur histoire qui sont antérieures à leur partenariat. Je pense que nous essayons en quelque sorte de tirer le fil de certains de ces secrets au fil de la saison.

Meyer est-il un narrateur peu fiable en ce qui concerne les flashbacks?

C’est une grande question. Non je ne pense pas. Elle n’est sujette à interprétation que dans la mesure où nos souvenirs ne sont pas entièrement fiables. L’idée quand vous souffrez quelque chose, quand vous souffrez le genre de torture que souffrait Meyer, je pense que certains détails deviennent nets et que d’autres deviennent plus flous, mais je ne dirais pas qu’il n’était pas fiable.

Est-ce que certaines scènes de l’Holocauste étaient basées sur des expériences réelles que les gens ont partagées des camps?

Non ils n’étaient pas. Ils ont été fictifs, en partie, parce que nous ne pensions pas que nous aurions la capacité de rendre justice à ces histoires. Nous n’étions pas là pour ça. Ils ont donc été fictifs et basés sur quelque chose qui arrivait à l’un de nos personnages. Nous revenons aux camps, nous voyons évidemment Meyer et Ruth. Meyer et Ruth sont tous deux des personnages fictifs. Ils allaient toujours être fictifs.

Comprenant que des personnages comme Biff Simpson sont fictifs, y a-t-il une possibilité dans les saisons futures que les chasseurs puissent rencontrer de vrais criminels de guerre historiques?

C’est quelque chose dont nous avons parlé mais que nous n’avons pas encore exploré car nous n’avons pas officiellement commencé notre saison deux. Je pense donc qu’il y a eu des conversations. Dans la dernière partie de la saison, il y a un certain contexte payé à certaines des personnes dans le gouvernement américain qui étaient responsables de faire venir les nazis, mais en ce qui concerne l’utilisation des nazis réels dans les saisons deux et trois, je pense que nous sommes va traverser ce pont quand nous y arrivons.

A-t-on parlé de long terme, 1977 pourrait-il rattraper les années 80?

Oui, c’est possible. Il y a certainement eu une conversation à ce sujet.

Vous photographiez sur place à New York?

Nous avons tourné entièrement à New York à l’exception d’environ sept ou huit jours qui ont été tournés à Budapest pour certaines des scènes des camps de concentration, mais nous avons tourné entièrement à New York. Nous avons commencé le tournage le 18 mars et nous avons terminé vers septembre.

Combien d’habillage faut-il faire pour revenir à New York en 1977?

Oh, beaucoup. Il y en a plusieurs. Ce n’est pas seulement la vinaigrette. Nous avions un concepteur de production incroyable, Curt Beech, qui a fait BlackKklansman. Je pense que c’est à peu près beaucoup de conversations qui entrent dans ce que sont les coups que nous obtenons? Parce que vous ne pouvez pas pointer une caméra n’importe où. Vous ne pouvez certainement pas tourner à Times Square car il y a trop d’avancées technologiques entre 1977 et 2020. Je pense donc qu’il y a eu beaucoup de préparation qui n’a pas seulement porté sur la façon dont nous allons décorer les différents endroits pour refléter 1977 mais quels plans utilisons-nous pour savoir quelle partie de la rue doit être scotchée, quelle proportion des différents angles peut refléter la période que nous essayons de vendre.

Est-ce que la cinématographie avec beaucoup de prises de vue longues et de frais généraux a été dictée par Alfonso Gomez-Rejon sur le pilote ou a-t-elle toujours été intégrée à l’esthétique de la série?

Je pense que c’est l’intention. Je pense que lorsque vous débutez et que vous avez une personne comme Jordan Peele qui soutient un projet, je pense que ce sera toujours un processus où nos réalisateurs allaient faire de grosses fluctuations. Cela étant dit, Alfonso Gomez-Rejon et Fred Elmes ont apporté une grande spécificité à cette idée. Je pense qu’ils se sont réunis lors de multiples discussions avec David et moi-même sur la création d’un langage visuel pour l’émission et en s’éloignant de la couverture plus traditionnelle que nous voyons dans d’autres émissions en direct.

Meyer Offerman a-t-il été écrit pour Al Pacino?

Je ne le crois pas. C’est plus une question de David. Il n’a pas été écrit pour Pacino. Nous avons été contactés par ses agents et nous avons dit qu’il pourrait avoir un intérêt à jouer un rôle comme celui-ci. Je pense que lorsque vous êtes confronté à l’idée qu’Al Pacino peut être dans votre émission, vous vous dites: “Ouais, ouais, faisons-le, faisons-le.” Ce fut une très longue route. Pacino n’avait jamais fait de télévision auparavant, à l’exception des films HBO, mais c’était complètement différent. Ce fut une expérience différente. Il y a 10 épisodes, différents réalisateurs. C’était certainement quelque chose que Pacino n’avait jamais vécu et nous avons eu beaucoup de conversations au début sur le personnage de Meyer Offerman, sur quoi il était gouverné, d’où il venait, où il allait. Al est très, très bien un étudiant de son métier à tout moment. Il veut connaître tous les détails d’un personnage et David et moi avons passé beaucoup de temps à lui apprendre notre interprétation du personnage, puis il l’a racontée à travers la lentille de son propre esprit.

Voulait-il rencontrer ou parler avec l’acteur qui incarnait le jeune Meyer?

Je sais qu’il a regardé sa cassette d’audition. Il voulait voir comment le jeune Meyer réagissait à différentes choses, à quoi il ressemblait, essayant de s’en inspirer. Ils ont entièrement tourné à des moments différents, car l’un se déroulait évidemment dans les années 40 et Al était dans les années 70, mais ils étaient tous les deux très conscients de l’autre. Je sais que le jeune Meyer s’est donné beaucoup de mal pour étudier Pacino, ce qu’il faisait pour qu’il puisse croire qu’il était cette personne dans le passé.

Les autres personnages ont-ils évolué lorsque vous les avez lancés?

Ils ont évolué lorsque l’acteur était réellement dans le rôle par rapport au moment où nous jouions. Je pense que l’un des rôles les plus difficiles à interpréter était Lonny Flash en raison de la quantité d’humour et de jambon qu’il devait porter tout en révélant simultanément un côté plus profond de ce personnage. Je pense que chaque acteur qui est venu dans cette série a vraiment pris le personnage que nous avions imaginé et l’a élevé et l’a vraiment fait sien.

À quel point Jordan Peele était-il actif? Chasseurs?

La Jordanie était très impliquée. Monkeypaw a toujours été là comme système de soutien, pour nous mettre au défi, pour remettre en question les idées que nous avions pour divers épisodes, des clichés que nous prenions pour le langage visuel du spectacle sur la musique que nous utilisions. Je pense que la seule chose que je peux dire au sujet de la Jordanie est que nous avons ressenti son soutien tout au long du processus. Je pense que parce que Jordan a réalisé Get Out qui était un projet très ambitieux à part entière, cela nous a permis de faire des sauts que les gens avaient peut-être peur que nous prenions sans son soutien.

