Entretien avec Onward Head of Story: Kelsey Mann – / Film

Le dernier film des Pixar Studios, En avant, commence par un regard en arrière sur l’histoire – pas notre histoire, mais l’histoire d’un monde fantastique où toutes sortes de sirènes, licornes, elfes, fées, minotaures, sorciers et à peu près n’importe quelle autre créature que vous pourriez trouver dans un jeu de rôle le jeu existerait. Mais comme ces êtres fantastiques trouvent des raccourcis pour faire de la magie – Pourquoi utiliser vos ailes pour voler quand vous pouvez monter à bord d’un avion? Pourquoi utiliser un sort pour allumer un feu quand vous pouvez utiliser des allumettes? – ils deviennent paresseux, et la magie qui les rendait spéciaux commence à disparaître du monde en général.

Head of Story pour Onward est Kelsey Mann (Je vais le laisser expliquer exactement ce que ce travail implique), qui a travaillé comme superviseur d’histoire (aux côtés du directeur d’Onward Dan Scanlon) sur Université de monstres. Il a également un crédit d’histoire sur 2015 Le bon dinosaure. / Le film a rencontré Mann à Chicago récemment pour discuter de ce moment dans tout processus de production Pixar où l’équipe d’histoire commence littéralement par une page blanche, la joie de créer et de détruire son propre monde fantastique et les considérations pratiques d’avoir une paire de les jambes sont l’un de vos personnages principaux. Onward joue maintenant à l’échelle nationale.

Alors, que fait exactement Head of Story?

Donc j’en fais beaucoup. Je supervise essentiellement une équipe d’artistes de l’histoire – de 6 à 10 artistes de l’histoire – tout au long du processus de scénarimage, où nous aidons le réalisateur, le producteur et l’écrivain à aider à façonner l’histoire la plus fascinante, émouvante et divertissante, et nous le faisons à travers nos storyboards . Nous sommes les premiers à visualiser le script, donc nous dessinons le film et nous le faisons du début à la fin.

Donc, l’histoire de base, peut-être pas le scénario, est terminée au moment où vous mettez la main dessus?

J’étais en fait sur ce film du jour 1. J’ai travaillé avec notre réalisateur, Dan Scanlon, et notre producteur, Kori Rae– nous avons fait l’Université Monsters ensemble dans ces mêmes rôles. Donc, après la fin de ce film, nous avons tous fait une longue pause et sommes revenus, et Dan était en développement, et c’était sa chance de faire son propre film original, et il voulait que je m’y rende dès le début, c’était en septembre 2013.

Est-ce beaucoup de temps entre le jour 1 et le jour de sortie – six ou sept ans – assez typique pour Pixar, ou les suites se déplacent-elles plus rapidement parce que vous ne partez pas nécessairement de zéro?

C’est assez standard, entre cinq et sept ans – ils prennent beaucoup de temps, qu’ils soient une suite ou un original. Mais celui-ci a certainement pris beaucoup de temps.

Lorsque vous commencez à créer l’histoire, pensez-vous d’abord aux scènes individuelles ou pensez-vous aux thèmes sur lesquels vous écrivez? Quel a été le processus pour ce film?

Pour ce film, ce sont les thèmes qui sont venus en premier. Ils veulent toujours que les réalisateurs disent quelque chose de personnel, quelque chose de vraiment significatif pour eux. Parfois, c’est une question avec laquelle ils ont du mal. Dan a regardé sa propre vie et réfléchissait à ce qui l’avait aidé à façonner – ce qui a fait Dan Dan – et il a pensé à l’expérience de perdre son père quand il avait six mois, il n’a donc aucun souvenir de son père. Et il a un frère aîné qui a trois ans de plus que lui, et il n’a aucun souvenir de leur père non plus. Alors il a pensé: «Et s’il y avait un personnage qui avait la même expérience que moi – a perdu son père à un très jeune âge sans mémoire de lui – et a eu la chance de passer une journée avec la personne qu’il a perdue.» Il a donc pensé: «C’est plutôt cool. Je veux faire ça. Comment puis-je donner à ce personnage cette opportunité? Je suppose que peut-être un sort magique. ” Et c’est littéralement d’où vient la partie fantastique, son désir d’avoir un personnage passer une journée avec quelqu’un qu’ils ont perdu. C’est là que tout commence.

Compte tenu de la façon dont l’histoire se déroule, c’est assez incroyable que c’est comme ça qu’elle a commencé.

Complètement. Cette fin dont vous parlez… nous faisons plusieurs projections au studio. Nous dessinons toujours le film et le montons sur des rouleaux, et nous le faisons tous les trois mois, nous avons donc fait huit projections sur ce film, plus une neuvième projection qui était un aperçu du public. Si vous regardez la première projection d’un film Pixar, c’est tellement différent de celui qui est sorti en salles. Cela change beaucoup, et ce qui est unique dans ce film, c’est cette fin. Nous l’avions depuis le tout début, et nous l’avons scénarisé pour la projection 1, et nous ne l’avons plus touché depuis. Je n’ai jamais vu ça arriver; Je ne pense pas que cela se soit jamais produit chez Pixar. Nous avons toujours su où nous allions.

Eh bien, quand vous clouez ce coup de poing émotionnel, vous devez le laisser tranquille.

Je sais, ouais! C’était un grand baromètre. Nous avons toujours cru à cette fin, mais dans certaines projections, vous l’avez plus ou moins ressentie. Il y avait donc certaines projections où nous disions «Je n’ai pas ressenti la fin. Nous avons foiré quelque chose dans l’acte un. ” C’était donc une grande référence émotionnelle de notre succès. Et même si nous avions cette fin, tout le reste a complètement changé autour d’elle, même les personnages principaux étaient très, très différents. La première version de Ian ressemblait plus à Barley; il était vraiment dans la magie. Nous avons toujours su que Ian voudrait passer une journée avec son père, et ses raisons initiales étaient qu’il était vraiment dans la magie et luttait avec sa magie, et papa était un maître sorcier, et il voulait rencontrer papa pour être un meilleur sorcier, et cela ne semblait pas émotionnel et comme s’il utilisait papa. C’était vraiment mal, puis nous avons changé pour qu’il doive apprendre la magie afin de rencontrer papa. Et cela est devenu plus émotif parce que papa est son objectif ultime, et pas seulement pour qu’il puisse être un sorcier. Ian a donc complètement changé depuis cette première projection. Mais nous avons toujours eu cette fin dans chaque version.

Vous passez la majeure partie du film à penser à un enfant qui veut rencontrer son père, et à la fin, vous réalisez que c’est une appréciation pour les personnes qui vous ont réellement élevé. Il y avait des gens dans mes critiques qui criaient là-bas en pleurant à ce moment-là.

Tu fais lever les cheveux sur mon bras, mec. C’est bon à entendre. C’est pourquoi nous le faisons. J’étais à la fête de fin d’année avec tout Pixar, et j’avais ma femme à ma droite et le frère de Dan Bill à ma gauche, et la famille de Dan savait que nous faisions ce film mais ils ne savaient pas vraiment ce que Dan voulait dire, et ça s’est terminé et ils étaient tellement émus. Je suis tellement fier de ce film; Je voulais faire un film amusant qui est vraiment drôle et divertissant, mais je suis tellement content de la façon dont il se termine et de sa douceur et de sa fin avec l’amour, et je suis si heureux de le mettre dans le monde. Je pense que nous avons besoin d’un peu de cela.

Mais il réussit aussi comme film d’aventure direct. C’est l’un des films d’action les plus purs jamais réalisés par Pixar. Cela devait être vraiment satisfaisant non seulement de créer le monde fantastique que nous voyons au début, mais de parler de la façon dont ce monde s’est détérioré et ressemble maintenant à des ordures. Je suppose que vous aviez quelques personnes et un membre du personnel dans des jeux de rôle qui pourraient vous guider à travers ce monde.

Ouais, totalement. Je me suis assuré que l’équipe était bien équilibrée avec des gens qui ne connaissent rien à la fantaisie et des gens qui la connaissent vraiment. J’avais deux artistes de l’histoire dans la série … Austin Madison et Louise Smythe… qui connaît vraiment ce monde. Austin gère ses propres jeux de rôle. C’était génial parce qu’il apporterait cette authenticité au script. Parce que Dan, ce n’est pas un grand expert en fantasy, donc il s’appuierait sur les gens autour de lui. Je me souviens, il y a une scène où Barley se moque de Ian et dit: «Vous ne pouvez pas faire un sort de lévitation. Il n’a qu’un rayon enchanteur de 15 mètres. » Je ne me souviens pas ce que c’était au départ, mais ce n’était pas «15 mètres», mais Austin était comme «Dan, techniquement beaucoup de jeux de rôle utiliseront les mètres comme distance; Je pense que vous devriez le changer à 15 mètres. ” Et Dan était comme “C’est parfait. Mettez cela dans le script. “

Y a-t-il des éléments visuels ou des idées d’animation dont vous êtes particulièrement fier en termes d’innovation ou de meilleure qualité que vous n’en avez jamais vu auparavant?

Nous avons tellement innové maintenant, il est donc difficile de trouver de nouveaux territoires qui n’ont pas été percés. Je connais une de mes choses préférées que nous avons faites sur ce film, et je ne veux pas révéler la fin, mais il y a un personnage dans le troisième acte qui impliquait tous les départements de Pixar. Nous nous sommes rencontrés deux fois par semaine et avons fait des quotidiens, et nous avons continué à regarder le troisième acte encore et encore parce que le personnage qui semble devoir lutter contre les effets impliqués, le département du personnage, l’animation, l’histoire, la mise en page, c’était incroyablement complexe parce que ce personnage est composé de beaucoup de choses différentes, et ce fut une chose vraiment difficile à aborder.

J’allais essayer de trouver un moyen de poser des questions sur ce personnage sans rien révéler, car soyons honnêtes, ce type de personnage se joue tellement dans l’animation, la fantaisie, vous l’appelez. Et vous avez tous fait quelque chose de complètement différent avec ça.

Nous avons fait une liste de choses fantastiques classiques, et nous nous demandons: “Comment donner aux gens ce qu’ils recherchent d’une nouvelle manière?” Heureusement, Dan a eu l’idée de moderniser le monde fantastique. C’était son idée. Cela vous donne donc automatiquement quelque chose de nouveau. Nous avons donc gardé une liste de tous les lieux et personnages fantastiques classiques que nous voulions voir, et ce personnage à la fin était définitivement là. Si je vais voir un film fantastique, je dois en voir un autrement.

Je voulais poser des questions sur la conception du Manticore [voice by Octavia Spencer], qui n’est pas un personnage fantastique que vous voyez tous les jours.

Vous savez, cette chose est réelle. J’aime la façon dont je dis «réel». [laughs] Nous avons eu tellement de conversations étranges où nous nous disons “Techniquement, c’est un Pegacorn. Un Pégase n’a pas de corne, comme une licorne. » Mais le Manticore est un personnage fantastique réel; nous ne l’avons pas inventé. C’est en partie scorpion, en partie chauve-souris, en partie lion. Je n’en n’ai jamais entendu parlé. Dan, quand il a d’abord fait des recherches à ce sujet, il a entendu parler du Manticore et a pensé que c’était assez drôle parce que vous venez de combiner toutes ces choses en un seul personnage – c’est un peu hilarant.

La chose que je gardais obsédée était les patchs de groupes de métal sur le gilet de Barley. Qui est venu avec ces designs et noms de groupes? Quel travail de rêve.

Il est! Paul Conrad est le graphiste de l’émission, et il a fait la plupart de ce travail. C’est bien. Je serais invité à des critiques d’art, et il fera juste toutes sortes de patchs différents et les montrera à Dan, et Dan a choisi ses favoris. Paul est un grand designer, mais c’est aussi un gars vraiment drôle, et il a trouvé toutes ces bonnes idées. Parfois, nous travaillons avec le département histoire et lui donnons aussi des idées. Je me souviens qu’il était en train de concevoir les voitures de police, et il avait besoin d’un certain temps pour mettre à l’arrière où il est généralement dit “Pour protéger et servir”, et il nous a contacté en disant: “J’ai besoin de quelque chose pour le dos.” Austin Madison nous a en fait donné l’idée de dire «Protéger le royaume» – quelque chose d’un peu plus de fantaisie.

La plupart des enfants ne comprendront pas pourquoi ces patchs sont hilarants. Encore une fois, cette chose Pixar classique – à travers quelques blagues juste pour les adultes.

Mon nom de groupe préféré qu’il a trouvé est Orc Blood.

J’ai adoré le logo de Smote.

Ouais! C’est vraiment super aussi.

Et bien sûr, cela mène à une conversation sur Guenièvre, le van. C’est un personnage énorme ici, avec une personnalité et un véritable but dans cette quête. Parlez de la conception des détails à ce sujet. Le van était-il toujours dans l’histoire?

J’adore Guenièvre et l’équipe de l’histoire l’aime. Nous avons joué un grand rôle dans son entrée dans le film. Pendant longtemps, les garçons étaient à pied, se promenaient, et cela nous a en quelque sorte jetés parce qu’ils sont dans un monde moderne et qu’ils ont besoin d’aller quelque part. Ne prendraient-ils pas un Uber ou un taxi? [laugh] Et pendant très longtemps, il y avait un autre personnage dans le film nommé Jenny, qui était un satyre qui les accompagnait, et nous avons fini par nous rendre compte que nous n’avions pas vraiment besoin d’un autre personnage parce que le film parle vraiment de ces frères qui continuent une aventure avec leur père, et elle était un autre personnage dont nous n’avions pas besoin. Cependant, sa personnalité a alimenté ce qui est finalement devenu Ian et Barley. Mais elle avait une voiture, c’est l’une des raisons pour lesquelles elle est venue en voyage, car elle avait un véhicule, et c’était la première apparition de Guenièvre. C’était une berline au début, mais elle ressemblait à Barley au départ, où elle était au-dessus de la fantaisie, et elle a qualifié sa voiture de «puissante monture», et nous avons pensé que c’était vraiment drôle.

Mais nous avons perdu la voiture assez rapidement, et l’équipe de l’histoire a voulu qu’ils restent avec la voiture plus longtemps, puis nous avons essayé de continuer sans Jenny pour que ce soit juste pour les frères, puis nous avons commencé à cliquer et leurs personnalités ont commencé à prendre forme où Barley était dans la fantaisie et Ian était le cynique. Jenny avait l’habitude d’être les deux. Mais tout le monde aimait la Guenièvre de Jenny; donnons Guenièvre à l’orge. Ensuite, nous avons réalisé que ce devrait être l’un de ces camionnettes classiques, et nous pouvons le peindre. Lorsque nous avons dessiné Guenièvre au début, nous avons placé la peinture de Guenièvre sur le côté de la berline, mais elle n’avait pas beaucoup de biens immobiliers. Mais avec une camionnette, vous pouvez créer plus d’un personnage. C’est d’où elle vient et j’adore où nous allons avec elle. Sa dernière scène, Austin a scénarisé cette scène, et dès le tout premier pitch, nous étions comme “Oh wow, ça va marcher.”

Les jambes désincarnées ont-elles été difficiles à vendre? En théorie, cela pourrait effrayer certaines personnes.

[laughs] C’était l’idée de Dan, d’avoir un personnage qui n’était qu’un pantalon. Il pensait que ce serait génial pour le potentiel d’animation – c’est la moitié inférieure, pas la moitié supérieure, donc ça ne peut pas communiquer. Beaucoup d’animation peut être racontée sans aucun dialogue, donc avoir un pantalon vous fait ressentir que l’émotion est vraiment difficile, mais c’est vraiment ce à quoi l’animation est excellente.

À quoi voulez-vous que les gens pensent lorsqu’ils quittent le théâtre?

Je veux qu’ils repartent avec une appréciation différente pour les gens qui les entourent.

