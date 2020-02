Entretien avec Timmy Failure Director: Tom McCarthy – / Film

Juste au moment où vous pensez avoir un oscarisé Tom McCarthy compris, il va et suit Spotlight avec un film pour Disney + sur un enfant qui se considère comme un détective dur dont le meilleur ami est un ours polaire.

Cela peut vous surprendre de savoir que le dernier film de McCarthy, Échec de Timmy: des erreurs ont été commises est délicieux. Le personnage principal se prend très au sérieux et le film s’amuse beaucoup avec tout en construisant un mystère amusant à résoudre. Le résultat: un film policier noir des années 40, mais pour les enfants.

Avant sa première au Sundance Film Festival, nous avons discuté avec McCarthy et la star du film Winslow Fegley de travailler sur des films pour enfants, de travailler avec des ours de CGI et comment Fegley a découvert ce qu’est Sundance.

Donc, je suppose qu’on vous posera souvent cette question, mais comment? Comment avez-vous choisi cela comme suivi de Spotlight?

Tom McCarthy: Je l’ai en quelque sorte apporté à Disney. Hum, j’avais lu le livre il y a longtemps maintenant et j’ai tout de suite trouvé le livre et la voix amusants, divertissants et originaux. Et c’est en quelque sorte toujours ce que vous recherchez. Vous savez, à un moment donné, Sean Bailey à Disney avait dit: “Hé, si jamais vous tombez sur du matériel qui, selon vous, vous amènerait à faire un film, veuillez nous le rapporter.” Et j’ai dit, oui, je ne sais pas tout ce que je regarde, rien ne ressemble à Disney. Et puis j’ai trouvé ce livre et j’ai rencontré Steph et je l’aimais beaucoup et j’aime me réveiller en parlant des personnages et c’est juste un bon gars.

Alors je suis allé voir Sean et il a en quelque sorte sauté dessus. Et nous commençons à développer, je ne savais pas que cela mènerait à un film fini ou à ce point, mais vous savez, c’est une de ces choses où chaque fois que Steph et moi nous rencontrions pour travailler dessus, ce qui est sorte de façon intermittente au fil du temps, je l’ai toujours vraiment apprécié. J’ai apprécié le processus, le défi. Je n’avais jamais fait de film pour enfant. Je n’ai jamais fait un film qui était un livre vraiment difficile à adapter à cause du genre de vision chaotique du monde de Timmy et de la façon dont cela se manifeste dans les pages du livre, en donnant un sens à celui-ci et en trouvant un arc.

Et finalement, c’est arrivé à un point où j’ai eu une ouverture dans mon emploi du temps après Spotlight et avant le film que je monte maintenant que je me disais “Hé, je peux le faire parce que le prochain film que je vais faire n’est pas prêt et ce genre de film est. “

Attendez, donc vous y travailliez avant Projecteur?

McCarthy: Oh oui. J’ai fait la cuisine pendant un moment. Encore une fois, je ne savais pas si je cherchais à avoir une place dans mon emploi du temps où je voulais vraiment le faire. Et j’ai toujours l’impression qu’avec chaque film, je dois arriver à un point où je peux voir comment je dirigerais ceci et cela et ensuite je le ferai. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent que je devrais faire ou de ce qui vient ensuite, ou j’aime toujours, si quelque chose est prêt à aller et que c’est bien et que je suis excité à ce sujet, je le ferai.

Il y a quelque chose de très libérateur à changer de vitesse comme ça. Vous rencontrez des gens et ils sont comme, je faisais ça depuis longtemps dans ma vie et maintenant je fais ça. J’ai toujours admiré les gens qui font ça, j’aime ma carrière, donc je ne le ferai probablement pas. Mais je respecte le courage qu’il faut pour faire cela et je me sentais un peu comme ça avec Timmy. Prendre la même équipe artistique et tourner notre attention vers ce livre, le rendre aussi bon que possible.

Ceci est votre premier long métrage, Winslow, comment se passait-il de la télévision à ce projet?

Winslow Fegley: C’était vraiment différent et je n’y étais pas complètement habitué, mais j’ai l’impression que tout le monde sur le plateau m’a aidé comme un genre de transfert vers cet environnement. La télévision et le cinéma sont juste très différents de moi parce qu’au lieu de raconter ces histoires plus courtes sur une longue période de temps, vous en racontez juste une et ensuite vous devez vraiment savoir comment les laisser, vous suivre, et vous avez juste être ouvert à la collaboration.

Quelque chose que j’aimais chez Timmy, et le film lui-même vraiment, c’est la façon dont il le joue complètement droit. Timmy est un personnage très sérieux, même si tout le monde autour de lui le regarde drôle.

McCarthy: C’était l’idée. Je sais et j’ai entendu des amis qui sont parents qu’ils peuvent s’asseoir et regarder Timmy avec leurs enfants et en profiter. Comme si nous pouvions faire un film que vous pourriez éventuellement apprécier pour des enfants de 10 ans avec des enfants de 10 ans, nous faisons quelque chose de bien. Et il n’y a pratiquement rien en ce moment dans l’action en direct pour les enfants de cet âge, il y a une animation qui a en quelque sorte planté l’enjeu dans ce terrain, et c’est tout. Comme quand je vais avec mes enfants sur Disney + et que je cherche quelque chose, tout est de l’animation, il n’y a pas beaucoup de trucs d’action en direct qui ne sont pas à la télévision. Et le film a un arc différent de celui de la télévision. Vous apprenez au cours du film que Timmy est défectueux, qu’il fait de vraies erreurs.

Et vraiment ce que j’ai adoré dans ce film, c’est comme cette relation entre la mère et le fils. Comme explorer cette relation entre la mère et le fils, et vraiment regarder ça se développer.

Alors, comment équilibrez-vous cela, être pour les enfants mais aussi rendre hommage aux films noirs?

McCarthy: C’est un défi. Je viens d’ici, tu sais. Mes films ont été joués ici, et j’aime le cinéma indépendant et le cinéma mondial. Je veux que les enfants aient un sens légèrement différent du ton, de la structure et de la réalité, tout en étant ludique et bizarre et idiot. Lorsque nous avons projeté ce film pour la première fois pour un public test, l’une des questions était: à quoi vous rappelle ce film? Et ils n’ont pas pu trouver un film, pas un film, et finalement un enfant a dit Up. Je veux donc que les enfants aient ce vocabulaire cinématographique alors que nous nous penchons de plus en plus sur ces films de genre, comme les super-héros et Star Wars et Disney IP, je veux que les enfants aient plus d’options.

Quels films ont influencé Timmy?

McCarthy: Un film que j’ai montré à ma fille l’autre jour était The Red Balloon, ce film français de 1956, c’est essentiellement un petit garçon qui poursuit un ballon rouge dans les rues de Paris. Et ce film m’a fait aimer la New Wave française, et Timmy est un peu comme un film New Wave pour les enfants.

Le film joue également avec l’idée de fantaisie et l’imagination de Timmy. Comment dépeignait ces grands nombres, en particulier la scène d’inspiration musicale de Broadway et bien sûr l’ours polaire dans le film?

Fegley: Michael (Adamthwaite) était l’homme dans le costume à peu près tout le film, et il y avait une énorme boîte sur la taille de l’ours dans le film. Et cela m’a beaucoup facilité la tâche de rejouer et de me connecter avec la magie et l’ours. Il en a fait une très bonne expérience car il a toujours été très utile pour que cela se sente réel.

McCarthy: Pour moi, c’était vraiment excitant. J’avais un super équipage. Pour Total, l’ours, nous avions une sorte de marionnette massive dans laquelle une personne pouvait s’asseoir et bouger et c’était grand et vraiment excitant. Nous avons eu une idée de son échelle et Winslow avait l’air si minuscule à côté de lui et immédiatement c’était en quelque sorte émouvant et drôle d’une certaine manière, ce à quoi ressemblent le film et le livre.

Pour créer le look du film, j’ai travaillé avec une équipe formidable et nous avons essayé de découvrir à quoi ressemblerait la version post-apocalyptique du collège pour Timmy. Et une grande partie de cela était basée sur des recherches sur le comportement et la psychologie des enfants parce que cet âge de 10 ans est quand beaucoup d’enfants commencent à abandonner leur monde imaginaire, mais Timmy ne l’est pas, il s’y accroche.

Un autre grand changement dans ce film est que vous avez travaillé avec une telle troupe d’acteurs de renom et que vous travaillez avec des enfants. Comment s’est passée cette transition pour toi?

McCarthy: À la fois amusant et stimulant. Les jeunes actrices étaient définitivement un peu mieux à faire la queue et à prêter attention, et tous les enfants ont rendu cela vraiment amusant, mais c’était aussi difficile de les garder dans la bonne direction. Il y avait donc, vous savez, un rôle parental dans ma mise en scène. Mais pour la plupart, voir ces gars travailler ensemble, c’était vraiment amusant. Mais c’était difficile et nouveau pour moi. Il y avait des jours où je rentrais chez mes enfants et je me disais «Oh mon Dieu, plus d’enfants. Éloignez-vous de moi » [laughs]. Et ma femme était comme “vous devez toujours être gentil avec vos enfants.” Et je me comporterais. Et j’ai dû faire cet ajustement mental, parce que j’ai l’habitude de travailler avec des adultes et il y avait des moments où j’étais trop pointu avec eux, ou trop exigeant.

Fegley: Vous savez quoi, j’ai vraiment aimé ça, parce que sinon le réalisateur n’est pas assez clair et on n’obtient pas ce qu’il veut. Tom a fait du très bon travail avec ça, car je pense qu’il a été très clair pour moi. Je pense que cela peut être un peu intimidant pour certaines personnes, mais c’était agréable de pouvoir comprendre ce qu’il voulait. [laughs]

Ce film sort sur Disney +, était-ce quelque chose que vous saviez entrer en production? Et cela a-t-il changé votre approche?

McCarthy: Non, nous l’avons tiré largement. Et ils savaient et ils ont dit “oh, vous savez que ça va sur le service de streaming”, et je leur ai dit “Vous avez dit que je pouvais faire un film. Je fais le film. ” J’ai dû littéralement téléphoner et lui rappeler qu’ils avaient dit que je pouvais le faire de cette façon. Mais nous allions faire cela, puis nous nous sommes arrêtés parce qu’ils ont vu que leur modèle de films familiaux de 25 à 50 millions de dollars de films familiaux avait du mal à faire des profits dans les salles de cinéma, c’est donc là qu’ils pouvaient utiliser Disney + comme moyen de promouvoir leur marque. , d’expansion et d’essayer de nouvelles choses comme Timmy. Et j’aime faire partie du lancement, et la publicité que nous recevons, ils le gèrent comme un vrai film, et mettent beaucoup de ressources derrière.

J’adorerais que ce soit dans les salles de cinéma, bien sûr, et cela me fait mal, mais pour le film c’était et c’est, je suis d’accord avec ça. Si c’était Spotlight, je ne l’aurais probablement pas fait de cette façon, j’aurais dit non. Mais il devient de plus en plus difficile de faire ces films comme nous le savons tous. Je veux dire, tu sais, Marty doit aller faire The Irishman avec Netflix, et c’est Marty Scorsese, tu sais? Mais il n’allait pas obtenir cet argent ailleurs. Il y aura toujours, et maintenant plus que jamais, un compromis. Mais je sentais que c’était un ajustement naturel à bien des égards, donc ce n’était pas un compromis aussi important, simplement quelque chose de différent.

Et pourtant, le film est présenté ici à Sundance. Qu’avez-vous ressenti tous les deux lorsque vous avez appris la nouvelle?

McCarthy: C’est moi qui l’ai suggéré il y a longtemps, j’ai dit que c’était un film indépendant, et je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour le prendre. Après la projection du test à Pasadena, j’ai dit que nous devions faire savoir au public que c’était différent.

Fegley: Quand j’ai découvert que j’étais excité, parce que vous n’entendez vraiment rien d’eux sur ce qu’ils vont faire avec le film, sauf quand ils l’ont mis sur Disney +. Mais quand vous êtes d’accord, ça va à Sundance.

McCarthy: Saviez-vous ce qu’était Sundance? Ou en avez-vous entendu parler?

Fegley: Non, pas vraiment. Bien sûr, ma mère le savait. Et mon frère le savait, mais c’est aussi parce qu’il a travaillé avec Robert Redford et il aime toujours parler de Sundance et nous dire de venir à Sundance. Malheureusement, je n’ai pas pu rencontrer Redford, mais ma mère et mon frère l’ont fait. Mais j’étais plutôt paniqué, je me suis dit “wow, c’est cool.” Parce que je savais que c’était grand, et je ne savais pas quelle taille, puis je l’ai regardé et j’ai pensé que c’était une bonne affaire. Et puis j’ai dit à mon frère et à cause de sa réaction j’ai pensé que c’était un gros problème.

***

Timmy Failure: Mistakes Were Made est maintenant disponible sur Disney +.

Articles sympas du Web: