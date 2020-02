Entrevue avec CS: ​​Haley Bennett parle de l’hirondelle à suspense psychologique

Interview CS: Haley Bennett parle du thriller psychologique Swallow

ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec l’actrice Haley Bennett (Le complexe de plongée de la mer Rouge) pour discuter de son prochain thriller psychologique Avaler, qui a reçu des critiques élogieuses de la critique depuis ses débuts au Tribeca Film Festival de l’année dernière.

En ce qui concerne l’obtention du scénario du projet, Bennett s’est retrouvée “terrifiée” en la lisant, mais aussi “intriguée” par le désordre dont souffre son personnage Hunter.

“Je ne savais pas si c’était réel et je devais savoir si c’était réel, même si j’avais entendu quelque chose comme ça”, a expliqué Bennett. «Après avoir fait un peu plus de recherches et vu une femme manger des pierres, j’étais toujours séduite, puis, choquée que cela suive l’effondrement d’une femme alors qu’elle lutte pour récupérer son indépendance face à cette famille patriarcale. Mais bien sûr, nous pourrions en quelque sorte élaborer sur le pica, je pense que c’est incroyablement inconfortable à regarder par moments, je l’ai vu avec le public et vous entendez des halètements, des grincements de dents et des cris. Je pense que cela pousse les gens hors de leur zone de confort. »

Alors que certains pourraient considérer la question de truquer d’avoir à manger des objets durs comme le plus grand défi pour jouer un rôle comme celui-ci, Bennett a décrit “s’attaquer aux problèmes vraiment difficiles du droit des femmes et du contrôle sur le corps des femmes” comme son principal objectif pendant le tournage.

“Pour moi, c’était comme un acte de rébellion”, a expliqué Bennett. «Cela bouleverse le système, et je pense qu’en raison de la sensibilité de Carlo et de son originalité de perspicacité, et du fait que la collaboration était à 70% de femmes, il était vraiment excitant que la perspective de cadrage du monde de Hunter soit d’un point de vue distinctement féminin. . “

Bennett dirige un casting solide qui comprend également Austin Stowell (Fantasy Island), Elizabeth Warren (Patrie), David Rasche (Brûler après lecture) et Denis O’Hare (histoire d’horreur américaine), et parmi tous, elle a constaté que son costar préféré était «ce connard Richie», alias Stowell.

“Il ne pouvait pas être un gars plus gentil, mais il a joué une telle bite”, a déclaré Bennett en riant. «Elizabeth Marvel était fantastique, c’est un casting de soutien incroyable. Denis O’Hare, même si je dois dire que nous n’avons eu qu’une journée pour travailler ensemble. David Rasche était aussi une bite, j’ai travaillé avec beaucoup de bites et quelques personnes sympas. Tout le monde était adorable, et je veux dire que ce film était comme une tache. Nous avons tourné le film en 18 jours, ce qui est impossible, et je n’étais pas non plus seul. J’étais enceinte pendant le tournage, ce qui a ajouté une autre couche très intéressante à ma performance. »

L’actrice de 32 ans a utilisé cela comme un supplément de pouvoir pour sa performance, ressentant déjà le pouvoir avec son rôle de triple menace en tant que star, productrice exécutive et étant enceinte d’elle et de la fille de son mari Joe Wright, disant qu’elle “se sentait à peu près comme un dur à cuire. “

“Avaler est un film qui me représente trouver ma voix en tant que collaborateur », a déclaré Bennett fièrement. “Pour moi, c’est une sorte de véritable jalon et le fait que j’étais enceinte de ma fille est assez incroyable, assez puissant.”

En signant pour le film, Bennett s’est retrouvée à travailler avec Carlo Mirabella-Davis dans ses débuts de réalisateur, et elle l’a décrite, ainsi que l’équipe, comme se sentant “constamment impressionnée et excitée” par la confiance et la passion qu’il a apporté pour raconter l’histoire ” inspiré par sa grand-mère. “

“Elle le savait si bien”, a expliqué Bennett. «Notre directeur de la photographie, Kate Arizmendi, avait une sensibilité stylisée tellement forte et nous avions des producteurs incroyables pour soutenir Carlo et soutenir notre voyage, Mollye Asher, Mynette Louie, et aussi mon co-producteur exécutif Joe Wright. Nous nous sommes donc sentis vraiment synchronisés et pris en charge. C’est l’histoire d’une femme se rebellant contre le statu quo et à certains égards la guérison de traumatismes tacites et comment cela se rapporte à cette condition mentale très spécifique. Ensuite, jette également un regard plus profond sur ce que c’est que d’être au bord de la maternité et plus précisément dans une relation qui ne fonctionne tout simplement pas et qui est en fait destructrice. “

En surface, Hunter semble tout avoir. Une femme au foyer nouvellement enceinte, elle semble satisfaite de passer son temps à s’occuper d’une maison immaculée et à aimer son mari Ken-doll, Richie. Cependant, alors que la pression pour répondre à ses beaux-parents contrôlants et aux attentes rigides de son mari augmente, des fissures commencent à apparaître dans sa façade soigneusement créée. Hunter développe une habitude dangereuse et un sombre secret de son passé s’infiltre sous la forme d’un trouble appelé pica – une condition qui lui fait avaler compulsivement des objets non comestibles et souvent mortels. Un thriller psychologique provocateur et induisant, Avaler suit le dénouement d’une femme qui lutte pour récupérer son indépendance face à un système oppressif par tous les moyens possibles.

Le film met en vedette Haley Bennett (L’égaliseur, la fille du train) en tant que Hunter, Austin Stowell (Pont des espions) comme Richie, Elizabeth Marvel (Le quartier, Patrie) comme Katherine, David Rasche (Tue tes chéries) comme Michael, Lauren Velez (Dexter) comme Lucy, Zabryna Guevara comme Alice (Gotham) et David O’Hare, deux fois nominé aux Emmy Awards (histoire d’horreur américaine) comme Erwin.

Avaler est écrit et réalisé par Carlo Mirabella-Davis. Mollye Asher, Mynette Louie, Carole Baraton de Charades et Frederic Fiore de Logical Pictures sont les producteurs du film. Bennett est également producteur exécutif avec Joe Wright, Constantin Briest, Yohann Comte, Pierre Mazars, Eric Tavitian et Sam Bisbee.

Le film a été présenté en première mondiale au Tribeca Film Festival 2019, où Bennett a remporté le prix de la meilleure actrice au festival.