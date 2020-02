Entrevue avec CS: ​​Lynne Sachs en voyage personnel dans un film sur un père qui

Le documentaire de Lynne Sachs est l’une des fonctionnalités les plus captivantes et les plus animées à faire ses débuts au festival du film Slamdance de Park City, en Utah Film sur un père qui et ComingSoon.net a eu l’occasion de parler avec le cinéaste pour explorer le projet très personnel qui se concentre sur le lien qu’un enfant a avec ses parents et comment il les façonne en qui ils deviendront.

Sur une période de 35 ans entre 1984 et 2019, la cinéaste Lynne Sachs a tourné des films, des bandes vidéo et des images numériques de 8 et 16 mm de son père, Ira Sachs Sr., un bon vivant et homme d’affaires pionnier de Park City, dans l’Utah. Film sur un père qui est sa tentative de comprendre le Web qui relie un enfant à ses parents et une sœur à ses frères et sœurs. Avec un clin d’œil aux interprétations cubistes d’un visage, l’exploration cinématographique de Sachs sur son père offre des vues simultanées, parfois contradictoires, d’un homme apparemment inconnaissable qui est publiquement le centre de la trame sans entraves, mais en secret dans des secrets. Dans le processus, Sachs permet à elle-même et à son public à l’intérieur de voir au-delà de la surface de la peau, la réalité projetée. Alors que les faits surprenants montent, Sachs, en tant que fille, en découvre plus sur son père qu’elle n’avait jamais espéré en révéler.

Quand il s’agissait de plonger dans ce conte et d’apprendre la toile des secrets de son père, Sachs ne considérait pas cela comme voulant raconter une histoire, mais préférait s’engager dans le matériel de manière «documentaire» en le suivant avec un caméra lui posant des questions.

«Cela a rendu cette collaboration entre moi et mon père plus, dans son esprit, sérieuse ou professionnelle ou amusante parce que c’était comme une chose créative que nous faisions au lieu d’un simple film maison», a expliqué Sachs. «Des années plus tard, une fois que vous avez vécu cette vie, c’est comme si l’histoire devenait quelque chose qui se déroule d’une manière qui prend la forme et la structure. Mais au début, c’était juste que j’avais ce père très intéressant que je connaissais depuis le début, et parfois c’était difficile d’avoir un père si différent de tout le monde. Mais ensuite, quand je suis devenu adulte, j’ai dit “Hé, j’ai peut-être eu de la chance d’avoir un père qui ne respectait pas les règles et qui avait une empreinte sur moi.”

Sachs a constaté que cette mentalité qui ne respectait pas les règles que son père avait avec la vie saignait parfois en l’interviewant à la caméra, car il était connu pour répondre à certaines questions qu’elle poserait.

“Je dirais qu’il était coopératif et qu’il était un collaborateur, mais d’une certaine manière, je dirais peut-être qu’il a établi les règles”, a déclaré Sachs. “Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai eu en quelque sorte l’image que mon père était, dans un sens, un interprète ou un acteur sur plusieurs scènes. Je ne savais tout simplement pas combien d’étapes il était lui-même, mais lui-même de diverses manières. J’ai en quelque sorte réalisé que c’était un peu comme une peinture cubiste, une peinture de Picasso, où vous ne regardez jamais vraiment une seule façade, vous avez plusieurs façades, donc ça m’a pris des années pour comprendre cela. “

Plonger dans la vie et les secrets de son père a été une période assez émouvante pour Sachs, se renseigner sur les multiples femmes qu’il a gardées secrètes pour elle et ses frères et sœurs, ainsi que pour avoir engendré des enfants avec ces femmes. Expliquer cette situation, décrit Sachs, était essentiel pour relier les thèmes de la façon dont sa place est liée à sa connexion avec ses parents.

“Lorsque vous regardez une photographie et que vous avez les noirs les plus sombres et que vous avez ces zones blanches et bien éclairées, et puis vous avez toute l’échelle entre les deux”, a déclaré Sachs. «Moi et mes frères et sœurs aussi, nous avons eu beaucoup de moments bas parce qu’en tant qu’enfant ou en tant qu’adulte, vous arrivez à certaines étapes de votre vie où vous pensez que vous pourriez ne pas comprendre qui vous êtes, du moins en tant qu’enfant. Même si vous avez 30, 40 ou 50 ans, vous êtes toujours l’enfant de quelqu’un et vous le comprenez. Si ça continue de changer, c’est très troublant, et ça peut être comme une réaction sismique. Donc, à certains égards, le film m’a aidé à calibrer cela et à travailler dessus et à savoir que je suis ma propre personne. C’est donc une chose très mythique à dire, je suis séparé de mes parents, je sais qu’il ou elle est là, mais je suis séparé. Alors, si je peux trouver ça, et peut-être que je l’ai trouvé en faisant le film, je pourrais continuer. Il a été très intéressant de voir combien de personnes, quel que soit leur âge, essaient encore de compter avec qui elles sont par rapport à leur origine. “

Après avoir commencé le documentaire en ’84, Sachs a commencé à le filmer sur un film 16 mm et à mesure que la technologie évoluait au fil des ans, elle finirait par passer au film 8 mm pour une partie de son tournage, mais se retrouva à revenir fréquemment à la technologie plus ancienne.

“Le seul type d’appareil photo qui est cohérent tout au long du film est un film 16 mm, le seul matériau vraiment stable est un film 16 mm”, a déclaré Sachs. «Même en sachant cela dans le secteur ou l’industrie du cinéma, tout le monde continue de dire que le film est mort, nous pouvons maintenant dire que la bande est morte mais le film existe toujours. Ce matériau à la vue de la plupart des gens est le plus beau, donc même si la technologie devient de plus en plus sophistiquée ou à la pointe de la technologie, il y a une sorte de luxuriance et une sorte de plaisir esthétique que vous obtenez du film. Il y a une scène dans le film où je fais ces interviews avec la deuxième femme de mon père et une de ses copines, et qui a été tournée en 16 mm avec du son. C’est beaucoup d’équipement parce que j’utilisais un gros appareil photo 16 mm et ce genre d’audio très professionnel, puis la vidéo est arrivée et nous disions tous: “ Oh, maintenant c’est facile, maintenant tout est dans une seule caméra, le son, et l’image. “Mais le problème est que vous compromettez la qualité de l’image et sa beauté pour la facilité, donc je revenais toujours à 16 mm parce que j’étais vraiment attiré par la texture de l’image.”

Avec beaucoup de matériel et différents styles de tournage au fil des ans, Sachs a pris son temps à tout jeter et à tout rassembler, constatant que même certains de ce qu’elle considérait comme des défauts se traduisaient en un style de réalisation très utile pour ses thèmes.

«Quand je regardais le matériel, il m’a fallu un an pour tout regarder et j’ai tout transcrit», se souvient Sachs. «J’étais très, très critique à l’égard de certaines de mes prises de vue parce que j’ai dit: ‘Oh, la caméra tremblait ou pourquoi faisais-je attention à ce qui était livré à la table plutôt qu’à ce que la personne qui serait – toutes ces choses qui on fait quand dans la vraie vie. Ensuite, j’ai pensé, peut-être que cela devient plus personnel – ce n’est pas que j’essayais de trouver des excuses, mais peut-être que cela crée ce lien entre la personne derrière la caméra et la personne ou tout ce qui se passe devant la caméra. “