Envie d’une ceinture de guêpe? Découvrez ces exercices super efficaces et faciles

Maintenant que l’été approche, c’est le moment idéal pour porter une crise cardiaque, réduire votre taille avec ces exercices simples et provoquer une sensation de bikini!

22 janvier 2020

L’un des secrets pour obtenir une ceinture de guêpe est d’être cohérent avec les exercices et de les effectuer au moins quatre fois par semaine ou quotidiennement. Mouler cette zone n’est pas si simple, mais pas impossible, soyez patient et constant et vous obtiendrez des résultats impressionnants.

Faites ces exercices et obtenez une taille de guêpe

Fers

Pour faire des “assiettes”, vous devez vous positionner en regardant le sol et en vous reposant sur le sol uniquement avec les coudes et les orteils.

Vous devez supporter comme ça pendant au moins vingt minutes, n’oubliez pas de garder le dos très droit, sinon cela ne fonctionnera pas.

Reposez-vous quelques minutes, hydratez-vous et répétez le processus au moins 5 ou 6 fois.

Plaques pour réduire la taille

Pliez le coffre

Tenez-vous droit et le dos droit.

Étirez vos bras et poussez le côté de votre silhouette d’un côté, répétez le mouvement du côté opposé.

Faites 15 répétitions de 2 séries.

Pliez le tronc pour réduire la taille

Coude et genou

Levez votre genou droit et soulevez votre coude gauche vers lui.

Quand ils sont dans l’air, vous devez serrer l’abdomen.

Répétez cette opération sur le côté opposé et faites 20 répétitions de 3 séries.